В школах Череповца стали преподавать биографию Шамана и изучать его творчество
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Идея внести песни Шамана в школьную программу появилась в начале этого года, но из-за бюрократических проволочек она заглохла. Но педагоги из Череповца не стали ждать указаний сверху, и сыграли на опережение
Идея преподавать творчество Шамана и Олега Газманова в российских школах родилась в недрах российской Госдумы в начале 2025 года. С такой инициативой выступил единоросс Сергей Колунов. Но с учетом того, сколько бесполезных идей генерируют наши законодатели, про это все быстро забыли, а зря!
Неожиданно идею поддержало Минпросвещения и даже был создан экспертный совет для отбора необходимых композиций, которые на уроках пения должны были изучать учащиеся с 1 по 8 класс средних общеобразовательных школ. Но опять что-то застопорилось, процесс пошел не так быстро, как этого хотелось бы.
А вот в Череповце решили не ждать указаний сверху, и там решили сыграть на опережение. Как пишут наши коллеги на сайте
Что это, желание услужить верхам? А может быть учителя являются фанатами Шамана? У нас ответа на этот вопрос нет. Интересно было бы услышать комментарии с мест.