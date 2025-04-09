В школах Череповца стали преподавать биографию Шамана и изучать его творчество

Источник фото: globallookpress.com

Идея внести песни Шамана в школьную программу появилась в начале этого года, но из-за бюрократических проволочек она заглохла. Но педагоги из Череповца не стали ждать указаний сверху, и сыграли на опережение

Идея преподавать творчество Шамана и Олега Газманова в российских школах родилась в недрах российской Госдумы в начале 2025 года. С такой инициативой выступил единоросс Сергей Колунов. Но с учетом того, сколько бесполезных идей генерируют наши законодатели, про это все быстро забыли, а зря!

Неожиданно идею поддержало Минпросвещения и даже был создан экспертный совет для отбора необходимых композиций, которые на уроках пения должны были изучать учащиеся с 1 по 8 класс средних общеобразовательных школ. Но опять что-то застопорилось, процесс пошел не так быстро, как этого хотелось бы.

А вот в Череповце решили не ждать указаний сверху, и там решили сыграть на опережение. Как пишут наши коллеги на сайте Gorod.Che.RU , в одной из местных школ ученикам младших классов начали преподавать биографию Шамана, а также знакомить с его творчеством. Детям рассказывают, как певец добился популярности. Конечно же упор делается на его легендарный хит “Я русский”, который в тетрадях учеников должен занимать равнозначное место, что и гимн России.

Что это, желание услужить верхам? А может быть учителя являются фанатами Шамана? У нас ответа на этот вопрос нет. Интересно было бы услышать комментарии с мест.