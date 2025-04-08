В России может появиться реестр женатых россиян
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Данный список может работать через Госуслуги, и воспользоваться им сможет любой желающий
В России может появиться реестр женатых и замужних граждан. С такой идеей выступило движение «Сорок сороков».
По мнению авторов этой идеи, с помощью данного реестра любой россиянин сможет проверить своего потенциального партнера на неверность, что в свою очередь должно способствовать сокращению количества матерей одиночек и обманутых жен.
Для удобства реестр предлагают запустить на «Госуслугах», чтобы любой желающий мог сделать запрос в ЗАГС, и получить ответ о наличии или отсутствии брака.
Неожиданно данная идея получила
«В целом это открытая информация. Можно будет получить не данные супруга или супруги, а сам факт, состоит ли человек в браке», — отметил депутат.
Предложение «Сорок сороков» частично перекликается с предложением самого Милонова сделать на «Госуслугах» сервис знакомства, с помощью которого можно было бы заблокировать «женатых, изменников и женщин с низкой социальной ответственностью».
В какой-то степени идея здравая, и реально может снизить количество измен, но не факт. Всегда будут женщины и мужчины, которые будут охотиться за женатыми и замужними женщинами, и пытаться разбить их семьи, чтобы устроить свою личную жизнь. Как вот бороться с этим явлением?
А вы друзья одобряете идею создания реестра женатых россиян для проверок при знакомстве