Депутату Госдумы врать и сочинять небылицы некрасиво. Тарасова резко высказалась про фильм “Роднина”

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Тарасова назвала факты из фильма про Роднину небылицой

Вышедший на экраны российских кинотеатров фильм “Роднина” с треском провалился. Из потраченных на съемки 600 млн руб, это произведение российских кинематографистов смогло собрать в прокате всего лишь 200 млн руб. Очевидно, что российская публика недолюбливает Ирину Константиновну. Но еще более убийственной оказалась реакция на этот фильм прославленного российского тренера Татьяны Тарасовой, которая фактически обвинила действующего депутата Госдумы во вранье.

Как утверждают авторы фильма, лента полностью основана на автобиографии самой Ирины Родниной, причем Олимпийская чемпионка сама участвовала в написании сценария и консультировала съёмочную группу.

В интервью, которое опубликовано на сайте «Чемпионат» , Тарасова заявила, что большинство фактов этом фильме искажены. А поскольку в создании сценария участвовала Роднина, то Татьяна Анатольевна фактически обвинила ее во вранье.

В фильме “Роднина” повествуется о том, что главную роль в спортивной карьере прославленной фигуристки сыграл Станислав Жук. По сценарию именно он убедил Роднину выйти на лёд. Именно этот факт, по мнению Тарасовой является настоящей ложью.

За все годы, что мы работали вместе, я не слышала от неё ни одного доброго слова о Станиславе Алексеевиче. Рядом с ней была только я. Это — факт, искажать его бессмысленно.

Еще Тарасова добавила, что Роднина преподносит все историю, что якобы она всего добилась сама.

Но это не так. Мы работали вместе шесть лет, прошли через две Олимпиады. Придумывать такие вещи, будучи депутатом — это уже за гранью приличия.

Также Тарасова добавила, что Жук сделал многое для карьеры Родниной, которая потом не разговаривала с ним до самой смерти.

Возможно именно в этом интервью и раскрывается истинная причина вражды между двумя великими российскими женщинами. Роднина упорно не хочет признавать вклад Тарасовой в ее успехи?

У каждого человека своя правда, и он ее будет отстаивать. В любом случае затраченных денег на фильм “Роднина” уже не вернуть. Может быть отобью часть потерь с доходов рекламы во время показа по ТВ. Хотя это уже не важно…