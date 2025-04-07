Россиянам запретили самостоятельно хоронить домашних животных

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Теперь утилизацией тел умерших животных должны заниматься специализированные организации

В огромном потоке информации, который каждый день обрушивается на наши головы, мало кто заметил, что в России вступил в силу один очень важный закон, в первую очередь касающийся владельцев всякой домашней живности.

Так с 1 марта 2025 года всем владельцам домашних животных запрещено самостоятельно хоронить своих питомцев. Теперь, чтобы проводить своего любимца в последний путь, его хозяин должен обратиться в специализированные службы. Такие изменения введены потому, что тела животных считаются биологическими отходами. С текстом закона можно ознакомиться на официальном сайте Россельхознадзора.

Всем нарушителям этого закона грозит наказание в виде штрафа в размере 4000-5000 рублей. Также по новому закону владельцам животных запрещено выбрасывать их тела на свалку и мусорные баки, и нельзя вывозить в поля, леса.

Еще одно важное ограничение, если животное умерло в ветеринарной клинике, то сотрудники не имеют право возвращать его владельцам, в противном случае ветеринарам также грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей.

Наверное трудно не согласиться с важностью данного закона. Но как это часто бывает, возникает вопрос, кто будет следить за его исполнением, и есть ли в российских городах службы, которые будут заниматься утилизацией тел умерших животных?

Например, как эта норма будет действовать в сельской местности, где много земли, и мало проверяющих? Вряд ли мы на все эти вопросы получат ответы, поэтому есть риск, что мы получили очередной неработающий закон.