Чувствительная информация о российских олигархах попала в открытый доступ

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Издание Forbes опубликовалало очередной свой рейтинг, в котром обнаружилось много интересной информации

На днях издание Forbes опубликовала очередной список самых богатых россиян по итогам 2024 года. Неожиданно из этого списка пропало сразу 24 человека. Неужели все они потеряли свое состояние? На самом деле они все живы и здоровы, и даже отлично себя чувствуют. Но давайте обо все по порядку.

Все эти 24 бизнесмена просто поменяли гражданство , и в списке Forbes они значатся как иностранные граждане. Например, Андрей Мельниченко владелец таких кампаний как СУЭК и «Еврохим», является подданным ОАЭ. Его “земляком” также является основатель холдинга ОТЭКО Мишель Литвак.

Чуть поближе перебрался Основатель USM Алишер Усманов, он в списке значится как гражданин Узбекистана.

Любители футбола Леонид Федун и Дмитрий Рыболовлев значатся как граждане Монако.

Трудно представить, что кто-то из российских олигархов не является гражданином Израиля. Таких особ в списке целых четверо, еще 8 бизнесменов имеют паспорта Швейцарии. В списке значатся также подданные из Кипра и Франции. Мы не будем перечислять все имена и фамилии, они все есть в открытом доступе. После данной публикации возник другой юридический вопрос.

Все бизнесмены из списка Forbes являются крупными крупных предприятий на территории России, без которых невозможно полноценное функционирование отечественной экономики. По оценкам, совокупная стоимость активов, принадлежащая этим людям, составляет около 60 трлн рублей (не путать с личным состоянием), а ежегодная чистая прибыль — 15–18 трлн рублей, что эквивалентно примерно 40% доходов федерального бюджета.

Пикантность заключается в том, что согласно российскому законодательству действуют ограничения на контроль и владение стратегическими предприятиями лицам с иностранным гражданством или видом на жительство. Именно эта норма в последние годы используется российской прокуратурой для отторжения бизнеса в пользу государства

Выходит, что «Forbes» фактически сделало достоянием общественности крайне чувствительную информация для многих российских миллиардеров, что в будущем может стать для них большой проблемой. Но если честно, то в такой сценарий верится с большим трудом. Однако в этой жизни может быть все, и даже неприкасаемые люди попадают под преследование. Мы следим за информацией и будем информировать наших читателей о всех событиях в стране и мире…