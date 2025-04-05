В России предложили запретить солонки и сахарницы на столах в общепите

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По мнению автора запрет солонок и сахарниц может изменить отношение россиян к своему питанию

Проблема ожирения в России набирает обороты. По данным Минздрава сегодня более 60% наших соотечественников имеют лишний вес. Все это провоцирует возникновение различных заболеваний, в частности сахарного диабета. В Госдуме предложили весьма оригинальный способ борьбы с этой проблемой.

Как пишет издание РИА “Новости”, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору ввести ограничения на размещения солонок и сахарниц на столах в заведениях общепита. По его мнению данная мера поможет бороться с ожирением и диабетом в России.

Ни для кого не является секретом, что к появлению лишнего веса приводит чрезмерное потребление соли и сахара. Даванков заявил, что почти каждый третий россиянин пересаливает еду. А наличия соли и сахара на столах в кафе и ресторанах только усиливает эту вредную привычку. Именно поэтому он в своем обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой просит ввести ограничения на наличие солонок и сахарниц на столах заведений общепита. Они могут появиться только по запросу посетителя.

Даванков приводит в пример международный опыт, который дает свои положительные результаты. В первую очередь такие ограничения воздействуют на подсознание людей, и заставляет их более серьезно относиться к своему питанию. При этом бизнес не несет дополнительную ответственность.

Возможно данная идея хороша. Однако кто любит соленое и сладкое, все равно будут требовать солонки и сахарницы. Главная проблема ожирения в России на данный момент заключается в малоподвижном образе жизни. Люди даже разучились ходить в магазины, все товары им привозят курьеры. Качество еды также оставляет желать лучшего. В частности хлебобулочных изделий, которые в большинстве случаев производятся из муки низшего сорта. Также свою негативную роль играют различные добавки в мясные продукты. А вот кто будет с этим бороться?