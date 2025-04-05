Лукашенко сделал предупреждение белорусским чиновникам по поводу любовниц

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Беларуским чиновникам запретили тратить деньги на своих любовниц

Расход государственного бюджета на негосударственные цели – это уже по-настоящему классическая проблема для любого государства. Очень большой соблазн для чиновника запустить свою ручки в бюджетные средства. Как же тут можно отказаться? Вот аппетиты слуг народа растут, а бюджет соответственно также стремительно уменьшается.

Если вы по какой-то причине наивно думаете, что такие «финансовые заимствования» это исключительно российское положение дел. Стоит напомнить, что во время последней предвыборной гонки в Соединенных Штатах, противники Дональда Трампа, обвиняли его в том, что этот небедный человек, тратил во время своего прошлого президентского срока бюджетные денежки. И тратил государственные доллары на женщин легкого поведение…

Так что новое высказывание президента Белоруссии, вполне может напомнить «денежные шалости» Трампа.

Итак, Александр Лукашенко обратился к белорусским чиновникам и заявил, что мол, хватит пользоваться государственным бюджетом, как своим собственным и нужно самостоятельно, из своего собственного кармана, оплачивать благополучие своих близких, а также содержать любовниц нужно тоже на свои. Эту мысль президент Белоруссии озвучил во время обсуждения расходов государственного бюджета.

Лукашенко открытым текстом призвал чиновников прислушаться к его словам и прекратить воровать государственные деньги. По словам президента Белоруссии, есть возможность отследить все траты государственных средств, так что найти виновных в растратах бюджета можно без особого труда.

С интересом понаблюдаем как в Белоруссии будут разбираться с нечистыми на руку чиновниками…