Уж или гадюка: как отличить ядовитую рептилию от безобидной змеи

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Весна – это время пробуждения природы. Как только начинает теплеть, из зимних убежищ начинают выползать змеи. Рептилии могут быть ядовитыми – гадюки, а также безобидными – ужи, медянки и желтопузики. Но, как отличить один вид от другого? Давайте разбираться.

В регионах с холодным климатом чаще всего можно встретить ужа или гадюку, также в таких местах могут обитать медянки и желтопузики. Следует отметить, что желтопузик – это вовсе не змея, а безногая ящерица, которая вообще не представляет опасности для человека.

Медянка, хотя и является ядовитой рептилией, но из-за глубоко расположенных ядовитых клыков, навредить крупным млекопитающим не может. То же самое можно сказать и про обычного ужа. Что касается гадюки, то эта рептилия довольно опасна и ее яд хотя и не смертелен для человека, но может доставить множество проблем со здоровьем.

Описание гадюки

Отличить гадюку от других рептилий достаточно просто. У змеи треугольная форма головы, хорошо выраженная шея, узкие, вертикальные зрачки и красивый узор в виде ромбов на спинке. Как правило, гадюки бывают черными (у таких узора может и не быть), серыми и коричневыми, из-за чего их часто путают с медянками.

Если узор на спине яркий и контрастный, то это значит, что змея недавно поменяла кожу. Более тусклый окрас говорит о том, что кожа еще старая. Согласно приметам, если найти сброшенную гадюкой кожу, то она принесет счастье и благополучие.

Как отличить ядовитую гадюку от безобидных змей

У медянки и ужа голова более овальная, а шея практически отсутствует. Зрачок круглый, а окрас более равномерный и без характерного узора. Кроме этого, уж обладает красивыми, яркими, желтыми пятнами, расположенными возле головы.

Пожалуй, самый верный признак, который позволяет точно отличать одну рептилию от другой – это ее глаза. Обычно, рассмотреть зрачок гадюки удается с безопасного расстояния. Также, следует обращать внимание на узор, хотя не каждая гадюка им обладает.

Гадюки на дачном участке: как прогнать змей со своей территории

Если в вашем регионе обитают змеи, то нельзя терять бдительность. По высокой траве нужно ходить исключительно в резиновых сапогах и не лезть в заросли голыми руками. Прежде чем поднять с земли какой-либо предмет, следует убедиться, что рядом нет гадюки.