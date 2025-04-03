В России предложили ввести налоговый вычет за свадебные расходы

Источник фото: globallookpress.com

Сыграть сегодня свадьбу в России стало дорогим удовольствием. Депутаты придумали как облегчить жизнь молодой семье

Россияне стали меньше устраивать пышные свадьбы. Все чаще данное торжество сводится к небольшой дружеской посиделке, на которую приглашаются самые близкие родственники и друзья. Главная причина, что справить настоящую свадьбу в нынешних условиях стало очень дорого.

Заказать ресторан, пошить красивые костюмы, заказать фото и видеосъемку, все это влетает в копеечку. Некоторые отчаянные молодожёны даже умудрялись брать кредиты, чтобы организовать пышную свадьбу. Хотя при этом весь смысл мероприятия накопить за счет подарков гостей стартовый капитал для новой ячейки общества терял свой смысл.

Хоть как-то реанимировать традицию пышных свадеб пытаются российские депутаты. Представители ЛДПР предложили ввести для молодоженов так называемый “свадебный вычет”.

"Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме предложили установить новый вид социального налогового вычета, который позволит молодоженам вернуть часть расходов, связанных с организацией свадебного торжества, но не более 150 000 рублей на каждого из супругов", - говорится в сообщении.

По задумке авторов этой инициативы молодая семья сможет после трех лет совместной жизни вернуть себе часть расходов через налоговый вычет за услуги свадебных агентств, фотографа и видеооператора и так далее.

На самом деле инициатива интересная. У молодежи появится желание сделать свою свадьбу тем самым событием, которое можно позитивно вспоминать всю жизнь. Это будет их стимулировать сохранять свой брак. Но есть большие сомнения, что данная инициатива будет одобрена. Но перед будущими выборами в Госдуму мы еще и не то услышим от наших будущих депутатов…