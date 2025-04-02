Новые композиции Пугачевой “Поцелуй войны” и “Мама” требуют проверить на дискредитацию ВС РФ

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Пугачева выпустила в эфир две новые песни, которые моментально стали объектами для споров

Алла Пугачева выпустила две новые песни под названием “Поцелуй войны” и “Мама”. Данное событие не осталось незамеченным как поклонниками, так и критиками Примадонны, и как всегда стало предметом бурного обсуждения.

Поклонники посчитали, что обе композиции посвящены Великой отечественной войне, а критики посчитали, что таким образом Пугачева выразила свое отношение к СВО.

Если автором слов и музыки к песне “Поцелуй войны” стал автор Андрей Ордынец, то слова к песне “Мама” Алла Борисовна написала сама. И в этой песне происходит диалог матери с сыном-солдатом, погибшим на войне.

«Как я могла отпустить тебя, сын, как могла, в этот ужаснейший бой? Отпустила тебя, бесы попутали» — такие строчки есть в песне. Согласитесь, что данные слова можно трактовать по-разному.

Поскольку сама Примадонна старается с прессой не общаться, то разъяснения по поводу новых песен дал автор Андрей Ордынец в интервью изданию “Абзац”.

«О том, что подразумевала Алла Борисовна, может сказать только она. Мы очень старые друзья, она написала стихотворение, а я подобрал под него уже давно написанную музыку. Там нет ничего крамольного. Это просто разговор мамы со своим сыном. Эта история вечная, самый обыкновенный рассказ. Даже тысячи лет назад матери чувствовали подобное. Мать, чей сын ушёл завоевывать условный Карфаген, думала так же».

Также Ордынец неоднозначно высказался и о второй композиции “Поцелуй войны”. С его слов эта песня не имеет никакого отношения к Великой отечественной войне, и тем более не имеет отношения к СВО. Это просто личная история, которая посвящена родственникам, пострадавшим во время войны.

Известный общественный деятель Виталий Бородин попросил компетентные органы проверить эти песни Пугачёвой на дискредитацию ВС РФ. По его мнению, певица могла отрабатывать западную повестку.