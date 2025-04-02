Общество

Будет только хуже! Почему идея ввести в России госрегулирование цен на картофель очень опасна?

Опубликовано
Иван Гордеев
корреспондент
инфляция рост цен

Источник фото: globallookpress.com

Ошибки прошлых лет сегодня больно аукнулись для кошельков российских покупателей

Цены на картофель в России растут рекордными темпами. По данным Росстата и Центробанка за последний год стоимость этого овоща увеличилась почти в два раза. Если еще в 2023 году килограмм картофеля стоил 28 руб., то сегодня этот показатель равен 57 руб. А в некоторых регионах цифры еще выше. Решать проблему решили старым проверенным способом. 

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышев обратился к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с просьбой ввести временное ограничение цен на картофель. Согласно постановлению правительства цены на некоторые социально значимые продовольственные товары можно вводить на три месяца, если их стоимость увеличивается на 10% в течение 60 дней подряд, с учетом сезонных факторов. То есть формально все условия для введения госрегулирования цен на картофель в России имеются. 

В качестве мер по снижению цены было принято решение закупать картофель за рубежом без пошлин в период с 1 января по 31 июля. Однако это не помогло, и цены продолжили свой рост. 

На самом деле предложение о госрегулировании цен на любой продукт, в том числе и картофель, таит в себе большую опасность. Надо понимать, что в условиях рыночной экономики ни один фермер не заинтересован выращивать овощи себе в убыток. Всем хочется продать свой урожай по хорошей цене. В случае госрегулирования цен многие крестьяне просто бросят вообще выращивать картофель, и мы получим огромный дефицит этого продукта, и цены вырастут еще больше. 

На самом деле такие проблемы в мире давно научились решать более эффективными способами. Во-первых, просто-напросто картофель надо выращивать в больших масштабах. А чтобы фермеры не имели убытков, их работу необходимо субсидировать. 

Очень много разговоров было о том, что в россии необходимо строить современные овощехранилища. И когда имеется переизбыток какого-либо продукта, просто скупает по дешевке и хранить, а когда начинается тенденция к росту цен, просто выбрасывать излишки на рынок, и тем самым сбивать цены. 

Хочется верить, что погодные условия будущим летом позволят нашим фермерам собрать хороший урожай картофеля, что позволит ценам если не упасть, хотя бы перестать расти…

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