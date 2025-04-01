Наперекор высокому проценту. В России набирает популярность новый способ продажи недвижимости

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Высокие ставки по ипотеке толкают россиян к использованию нестандартных способов покупки и продажи жилья

Высокие ставки по ипотеке практически парализовали российский рынок недвижимости, количество сделок на котором за прошедший год рухнуло более чем на 40%. Однако находчивые россияне нашли способ как выйти из этой непростой ситуации.

Как пишет газета “Известия” , в России набирает популярность способ продажи недвижимости в рассрочку. На сегодняшний день во вторичном и загородном сегментах по это схеме реализуется около 7–10% объектов. При этом риелторы заявляют, что от 40% до 50% собственников готовы использовать рассрочку для продажи своей квартиры в ближайшем времени.

«Таким образом собственники стали зарабатывать до 25% от стоимости своей недвижимости, продавая ее в рассрочку. Затяжной период высокой ключевой ставки привел к тому, что продавцы недвижимости стали чаще предлагать рассрочки при продаже своих квартир, причем как на безвозмездной основе, так и с начислением процентов за ее предоставление», — сказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина.

Чаще всего таким способом продажи стали пользоваться те наши люди, кто продает инвестиционные квартиры, а также все желающие улучшить свои жилищные условия. Если человек присмотрел себе новое жилье, но ему еще не хватает средств, то он охотнее идет на продажу своей старой квартиры в рассрочку.

Данная схема позволяет неплохо заработать продавцам жилья, и сэкономить солидную сумму покупателям. Если сравнить ипотеку стоимостью 4 млн. руб. сроком на 36 месяцев, при нынешней рыночной ставке 28%, то ежемесячный платеж составляет 165,6 тыс. рублей. Переплата при этом составит 1,9 млн рублей. В случае покупки квартиры в рассрочку за аналогичную сумму и срок под 15%, ежемесячный платеж будет равен 138,6 тыс. рублей, а переплата не превысит 1 млн. В выигрыше будут обе стороны.

Однако продажа квартиры в рассрочку имеет свои риски. Поэтому при заключении сделки необходима грамотная консультация юристов и риелторов.