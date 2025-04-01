Азиза впервые прокомментировала свой проигрыш в финале шоу “Суперстар”

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Не утихают страсти после финала шоу «Суперстар», котрое для многих неожиданно выиграла Ксения Георгиади

Вот уже несколько дней не утихают страсти по поводу финала популярного шоу “Суперстар”, которое закончилось на НТВ. Как известно, победительницей стала Ксения Георгиади. А лидирующая всю предыдущие выпуски шоу певица Азиза, из-за низких оценок жюри скатилась на третье место. Этому событию предшествовала перепалка с одним из членов жюри Лерой Кудрявцевой. И вот некоторой паузы Азиза все-таки высказала свое отношение ко всему случившемуся.

60-летняя исполнительница отнеслась ко всему случившемуся философски, и заявила, что ни капельки не жалеет о том, что отдала несколько месяцев жизни проекту «Суперстар!».

«Нет, все хорошо. Бог украл мое сердце и подарил мне свое. Можно назвать

как угодно: Бог, Иисус Христос, Аллах, Будда, Лакшми Нараяна, Вселенная, Святой Дух. Но то, что есть выше нас, нельзя понять умом, его можно только почувствовать сердцем», — порассуждала Азиза.

Напомним, что Лера Кудрявцева обвинила певицу в том, что она ей позвонила в три часа ночи, и стала выяснять отношения из-за более низкой оценки, которую ей поставили. Кудрявцеву поддержали еще два члена жюри, Шура и Стас Пьеха, которые также поставили Азизе низкую оценку.

Только Сергей Соседов восхитился номером Азизы, и поставил ей высший бал.

Также по этому поводу высказался другой участник шоу “Суперстар” прошлых сезонов, певец Юлиан, который призвал относиться ко всему как к шоу. По его мнению этот конкурс ни на что не влияет, а участники не смогли вовремя выйти из своей роли.

Ну и добавим от себя, что все участники передачи наверняка получили неплохой гонорар от НТВ за участие, поэтому им реально грех на что-то обижаться…