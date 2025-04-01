Весенний призыв и ограничение на покупки SIM-карт. Как изменится жизнь россиян с 1 апреля 2025 года

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Список российских законов пополнился новыми документами

Сегодня, 1 апреля начинается второй квартал 2025 года. В этот день в силу вступают сразу несколько новых законов. Давайте обратим внимание на самые важные.

Самым важным законом в этот день, без всякого сомнения станет указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным о срочной военной службе. Призовут 160 000 человек, в возрасте от ё8 до 30 лет. Обратим внимание, что в прошлом году, верхняя возрастная граница была ниже – 27 лет. Планируется увеличить численность российской армии до 2 млн. 209 тыс. человек.

С 1 апреля будет проиндексирована социальная пенсия – на 15%. Также проиндексируют пенсии ветеранам Великой Отечественной войны, «блокадников». Кроме того, будет индексация пенсий у ликвидаторов техногенных катастроф.

Сегодня вступил в силу федеральный закон «О связи». Теперь на одного человека можно взять не более двадцати SIM-карт.

«О безопасности дорожного движения» - согласно этому закону, иностранцы, которые получили российское гражданство или вид на жительство до сегодняшней даты, будут обязаны сдать экзамены, чтобы получить российские водительские права, вместо международных. Исключение есть для граждан Российской Федерации и Белоруссии с водительскими удостоверениями, полученными на территории Белоруссии.

Тестирование по русскому языку теперь обязательно для детей мигрантов. Данный тест сдается перед поступлением в школу. Первоклассники сдают устное тестирование, остальные устное и письменное – тестирование будет длиться 80 минут. Если тестирование не сдано, то к услугам ребенка курсы по русскому языку и спустя три месяца, тестирование можно будет сдать еще раз.

Штрафы грозят владельцам Телеграм-каналам – причина новый закон о онлайн-рекламе. Теперь получив деньги за рекламу, блогерам придется отчислять 3% в бюджет ежеквартально. Причем теперь этот закон коснется даже тех, у кого подписчиков на канале несколько сотен человек. Платят не рекламодатели, а именно блогеры. Штраф за нарушение грозит немаленький – до 500 000 рублей.

Вот такие некоторые законы, которые вступили в силу с сегодняшнего дня.