Как получить компенсацию за ущерб авто сверх лимита. Пояснение Верховного суда

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Общение с любой страовой компанией всегда бывает непростым, и очень хорошо, когда удается получить полную компенсацию. Однако есть варианты, когда автовлделец может получить еще больше

Автомобильные аварии происходят, к сожалению, ежедневно. И тут уже выручает страховка. Правда, не всегда ее хватает чтобы полностью покрыть расходы на ремонт своего «средства передвижения». Но, как оказалось, есть возможность получить сумму от страховой компании значительно выше лимита. Правда, это возможно если ваша страховая компания, не сделала восстановительный ремонт автомобиля. На примере недавнего решения Верховного суда, можно узнать больше информации.

Итак, еще в 2021 году, согласно информации от RG.ru состоялось ДТП, в котором столкнулись сразу три автомобиля. Гражданка Паршина обратилась в свою страховую компанию, отметим, что виновником аварии был признан другой водитель.

Если у вас есть ОСАГО, вы знаете, что по его правилам есть несколько способов урегулирования последствий аварии, при условии, что в этой аварии участвовали два водителя, не причинен вред третьим лицам и оба водителя имеют ОСАГО. В таких случаях даже не нужно вызывать на место аварии сотрудников ГИББД – необходимо произвести оформлению по европротоколу, после чего оповестить своего страховщика.

А вот с случае с «тройной аварией» европротоколом водители не отделаются. Тут нужно обращение в свою страховую компанию – чтобы ущерб был возмещен прямым способом.

И тут есть весьма любопытный момент – в ситуации, когда страховщики исполняли свои обязанности не надлежащим образом и был факт превышения лимита по ОСАГО, то на виновника аварии они не могут быть возложены.

В обязанности страховщика входит ремонт застрахованного автомобиля, причем вне зависимости от уровня износа транспортного средства. Допускается выплата денежной компенсации, но в этом случае будет учитываться износ автомобиля. Ну, а в случае с Паршиной страховая компания отказала ей во всех выплатах.

Потерпевшей пришлось обратиться в Российский союз автостраховщиков, но страховая компания решила идти до конца и заявила, что данных о наличии ОСАГО у виновника аварии нет, на сайте РСА. Причем оригинал данного документа был прикреплен к делу, позже оказалось, что на сайте данные все же есть, правда номер внесен с ошибкой.

Суд решил, что потерпевшая в создавшейся ситуации права, и так страховая компания не выполнила своих обязательств, им присудили оплатить ремонт по среднерыночным ценам. Апелляции страховой компании в результате ни к чему не привели – пришлось платить. В РСА прокомментировали, что если страховщик недобросовестный, то и платить им придется больше, чем это предусмотрено законом об ОСАГО. Так что в данном случае справедливость восторжествовала, и при необходимости все же приходится идти в суд…