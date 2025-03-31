Скандал вокруг учебника по “Семьеведению” набирает обороты. К автору пособия появилось много вопросов

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Священник Русской Православной Церкви Павел Островский привел свои доводы, почему этот учебник нельзя давать детям

Не так давно в российских школах появился новый предмет, который называется семьеведение. Его должны будут посещать ученики с 5 по 9 классы. Самое интересное в этой истории, что учебник по этому предмету появится только в текущем 2025 году, его недавно презентовала глава Комитета Госдумы по защите семьи Останина. Однако вокруг этого учебника уже кипят нешуточные страсти.

Автором учебника стала мало кому известная Ксения Мосунова. Однако если покопаться в ее биографии, то открывается очень много интересных фактов. Например, она является автором такой интересной науки, как «родология».

Также в социальных сетях Мосунова сама себя называет клиническим психологом, но некоторые люди, которые близко с ней знакомы утверждают, что еще семь лет назад она была обычным мастером по маникюру и просто «пилила ноготочки» в Воскресенске. Да и никаких подтверждающих документов о полученном образовании психолого никто в глаза не видел.

Мало того Мосунова засветилась на таком поприще, как продажа различных обучающих «курсов» стоимостью от 350 тысяч рублей. А это уже очень похоже на обычное инфоцыганство, за которые сегодня сидят Блиновская, Шабутдинов и им подобные. Своим клиентам Мосунова обещала избавление родовых проклятий, финансовых неудач, а также сделать их «первым богатым человеком в своем роду». А это уже больше похоже на шоу с сомнительной репутацией «Битва экстрасенсов».

Одним из первых тревогу по данной истории забил священник Русской Православной Церкви Павел Островский, который назвал родологии псевдонаукой.

«Если кто не знает, то родология является псевдонаукой эзотерического направления, что можно легко проверить, прочитав, например, рассказы самой Ксении в своей книге о том, как она консультирует людей; я не пожалел денег и купил книгу и всё лично проверил», — написал он у себя в Telegram-канале.

Между тем Нина Останина утверждает, что при отборе авторов учебника проводилась пристальная экспертиза. Где правда, а где ложь сейчас трудно разобраться. Видимо эта тема в ближайшем времени еще неоднократно даст о себе знать. Возможно необходимо компетентным органам проверить всю информацию, чтобы отделить ложь от правды. Мы берем эту тему на контроль, и будем информировать наших читателей о новых подробностей. Как подсказывает наша интуиция, мы еще узнаем много интересной информации…