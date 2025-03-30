Как сэкономить на коммунальных платежах. Практические советы работника ЖКХ

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Несколько простых действий помогут вам снизить сумму в ваших платежках ЖКХ

Для большинства жителей России «платежка» за коммунальные услуги, это весьма ощутимая часть расходов из семейного бюджета. А в периоды отопления, эта сумма вырастает ещё больше. А можно ли как-то сэкономить на этой статье ежемесячных расходов? Как оказалось, можно. Никита Аброськин На сайте Life.ru руководитель направления ЖКХ СБЕ «Полимерные мембраны и PIR» ТЕХНОНИКОЛЬ рассказал, каким же способом можно уменьшить цифры в платежках. Не все эти советы, конечно подходят абсолютно всем, но есть и действительно полезные рекомендации.

Как оказалось, в некоторые платежки до сих пор включен такой анахронизм как оплата радиоточки. Звучит удивительно, но кое-где в старых многоквартирных домах есть и такая статья расходов. Что любопытно, в отдельных регионах РФ оплата радиоточки превышает 100 рублей в месяц. То есть больше 1200 рублей за год. Зачем их платить? Так что нужно писать заявление в МФЦ, но быть готовым к тому, что придется оплатить госпошлину.

А вот с лифтом ситуация обратная. Даже если вы живете на первом этаже и им не пользуетесь, платить, согласно законодательству, все равно придется.

Так же эксперт настоятельно рекомендует изучать общую платежку, на тему появления новых статей расходов, которых ранее не было. Да, как оказалось бывает и такое. Также, как и резкое повышение привычное суммы на 30% - тут нужно срочно обращаться в вашу управляющую компания за разъяснениями и узнать, откуда такие цифры появились?

Если вы живете на первых или последних, а также угловых квартирах и платите по регулируемому тепломеру, внутри своего жилья, то это повод наконец-то утеплить внутренние стены. Благо современные технологии, позволяют это сделать.

Вот такие советы, которые помогут сэкономить на оплате коммунальных услуг.