В Госдуме анонсировали ужесточение закона о торговле после проверки торговой сети “Светофор”

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В результате проверки выявлено рекордное количество нарушений, по итогам котрой готовится ужесточение действующего закона в отношении российского ритейла

Завершилась внеплановая проверка торговой сети “Светофор”. По данным оператора системы маркировки ЦРПТ за период с 2023 по 2024 годы были выявлены 34 млн. нарушений, что является “рекордным” показателем для всего российского ритейла. Стало очевидно, что с этой проблемой необходимо бороться с помощью более эффективных мер. Госдума анонсировала масштабное ужесточение закона в сфере российской торговли.

Из всего объема нарушений, которые зафиксировали в ходе проверки “Светофора”, 23,2 млн случаев касались несоблюдения требований работы касс. Также установлено 4,3 млн. случаев копирования легального кода маркировки неучтенной продукции, такой трюк пытались проделать с питьевой водой. Еще 2,2 млн. нарушений было связано с продажей товаров с истекшим сроком годности, чаще всего это касалось молочной продукции. 1 млн. нарушений касалось продажи пива.

Бороться с таким родом нарушений, по мнению депутата Госдумы Сергея Лисовского, инициировавшего проверку “Светофора”, необходимо более высокими штрафами. По сегодняшним законам штраф за продажу некачественного товара составляет всего 40 тыс. руб., а наказание за продажу товаров с истекшим сроком годности оценивается до 600 тыс. руб. Штраф за нарушение маркировки составляет 1,5 млн. руб.

Для крупных торговых сетей такие суммы являются незначительными, и им проще заплатить штраф, чем устранить причину нарушения. Поэтому Лисовский предложил кратно увеличить размеры штрафов, например, повысить нижнюю планку штрафных санкций до 3–4,5 млн рублей в зависимости от нарушения. Депутат считает, минимальный размер штрафа за передачу товара без перехода права собственности должен равняться 3 млн. руб., а навязывание продавцом возврата товара от 4,5 млн рублей.

Наверное, это один из немногих случаев, когда трудно не согласиться с законодателями. Если честно, то можно придумать наказание и по жестче. Хочешь делать бизнес, торгуй честно!