Возвращение иностранных брендов в Россию грозит серьезными проблемами на рынке труда

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Нехватка рабочей силы может спровоцировать приток в страну мигрантов

Одной из главных тем последних дней стала новость о возвращению на российский рынок итальянской компании Ariston, возможно за этим вернутся и другие зарубежные компании. С одной стороны это несомненный плюс для российской экономики, однако при этом мы можем столкнуться с другой очень серьезной проблемой.

По мнению менеджера и сооснователя Коммуникационного агентства PROGRESS Дмитрия Соколова, это может только усилить и без того острый дефицит рабочей силы на российском рынке труда. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию «Газета.Ru».

За последние три года российские предприятия успешно приспособились к нынешним экономическим условиям, в частности они пополнили свои рабочие кадры за счет специалистов, которые работали на иностранные омн прании.

Возвращение иностранных брендов Россию может спровоцировать обратную миграцию рабочей силы, особенно это касается специалистов в таких сферах, как связи с общественностью, маркетинг, информационные технологии и финансы. Есть опасения, что иностранные компании предложат людям большую зарплату, что провоцирует большое количество увольнений на российских предприятиях.

Больше всего в зоне риска находится Москва, где в основном располагаются офисы крупных иностранных компаний. Люди пойдут, как говорят в народе за “длинным рублем”. И в этом нет ничего криминального, это естественный процесс.

«Мы уже видим, что топовые специалисты, особенно так называемые «гуманитарии», ожидают перемен и начинают мониторинг новых карьерных возможностей. В ближайший год бизнес столкнется с необходимостью пересмотра мотивационных программ, повышения компенсаций и улучшения корпоративной культуры, чтобы сохранить ключевых сотрудников», – отметил Солопов.

С одной стороны российские компании могут действовать на опережение, улучшать для своих сотрудников условия труда, разрабатывать программы долгосрочной мотивации, внедрять гибкие формы занятости и организовывать обучающие мероприятия, которые будут способствовать удержанию высококвалифицированных кадров.

Но в любом случае первоклассных специалистов на всех может и не хватить. Так что в очередной раз может усилиться миграционное лобби. Хотя проблема еще может решаться путем внедрения современных технологий, высвобождающих человеческий труд, что позволит сэкономить и на зарплате, и повысить эффективность труда. Мы как всегда отслеживаем самые интересные новости и рассказываем их нашим читателям…