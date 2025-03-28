В России значительно увеличен налоговый вычет за покупку квартиры

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В России очень подорожало жилье. Небольшим плюсом для его обладателей может стать повышение налогового вычета

Нынешний год скоро только перейдет во второй квартал, а уже в Российской Федерации за три месяца 2025 года, принято немало любопытных законов. И сегодня, предлагаем ознакомиться с одним из них.

Итак, с этого года на территории нашей страны вступила в силу обновленная прогрессивная налоговая шкала. К услугам россиян, начиная с 2025 года существует ставка от 13% до целых 22% в зависимости от дохода граждан. Стоит обратить внимание на то, что данная ставка имеет применение не ко всему доходу, а будет рассчитываться от суммы, которая будет иметь превышение, над назначенными пороговыми уровнями.

Данная обновленная шкала, как нетрудно догадаться положительным образом повлияет на налоговые вычеты, которые заметно выросли в этом году. В качестве примера можно привести покупку квартиру. Если в прошлом. 202 4 году можно было вернуть из бюджета 260 000 рублей, то в 2025 сумма значительно подросла и теперь составляет уже целых 440 тыс. на человека. Разница согласитесь, весьма ощутима!

Говоря простыми словами, теперь если вы купите квартиру, то теперь есть возможность стать счастливым обладателем налогового вычета за имущество. Это дать возможность либо сделать» кешбек» НДФЛ за прошлые годы, либо уменьшить его показатель уже в 2025 году.

Теперь при покупке квартиры, будет учтена потраченная сумма – максимальный показатель целых 2 млн. рублей! Правда, данный крупный вычет, каждый человек может получить один-единственный раз в жизни.

Также не нужно забывать, что если квартира будет куплена семьей, то право на вычет, высчитывается не на семью, а в пределах лимита на каждого супруга.

В случае ипотеки на жилье, то показатель ещё более увеличивается и составляет уже до 3 млн. рублей на одного человека.

вычетЧто тут можно сказать? Новости хорошие – дело за малым. Осталось только найти деньги на покупку квартиры…