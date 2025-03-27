Доллар по 70 уже в мае? Что будет с рублем этой весной

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Российская валюта стабилизировалась. Перед сезоном отпусков многих интересует вопрос, валюту покупать сейчас, или подождать. Мы попытались разобраться в этом вопросе

После стремительного укрепления с начала года российская валюта стабилизировалась. Поскольку впереди сезон отпусков, то многих россиян интересует вопрос, что с курсом рубля будет дальше. Нужно валюту покупать уже сейчас, или будет еще дешевле?

Уже появились прогнозы, что к майским праздникам курс доллара может опуститься до 70 руб. Насколько такой сценарий реален?

Если проанализировать причины укрепления рубля, то главным фактором стала геополитика. На фоне возобновления политических контактов между Россией и США, и разговоров о возможном завершении украинского конфликта, ушла премия за риск, и российская валюта укрепилась.

Также свою роль сыграл налоговый период, профицит внешнеторгового баланса, и реализация экспортерами излишков валюты. Экономические показатели фактически за это время никак не изменились.

В ближайшем времени ситуация на рынке вряд ли изменится, и геополитика по-прежнему будет влиять на экономику. Любая положительная новость может еще положительно сказаться на курсе рубля. И наоборот, любой негатив, может вызвать коррекцию.

Мы видим, что переговоры идут сложно, стороны не согласны с многими пунктами. Украина до сих пор пытается атаковать российские энергетические объекты. Даже те малые достигнутые результаты могут в любой момент сорваться.

Но есть и другие важные моменты. Уже свое недовольство курсом рубля высказали экспортеры, которым выгоден более слабый рубль. Да и для российского бюджета также не выгоден слишком сильный рубль. Поэтому не исключено, что Банк России в какой-то момент может принять меры, чтобы затормозить дальнейшее укрепление национальной валюты.

Дополнительным маркером может стать обстановка на мировых рынках. Если кризисные явления будут усиливаться, это также негативно скажется и на рубле. Важно следить за котировками нефти. В целом можно предположить, что своего пика рубль уже достиг, и какое-то время будет торговаться на этих уровнях. По приближению лета и повышения спроса на валюту, возможно мы увидим курс рубля немного ниже.