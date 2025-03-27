Известный итальянский бренд заявил о возвращении на российский рынок

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Не дожидаясь снятия с России санкций, первый иностранный бренд объявил о возвращении на российский рынок

Вопрос о возвращении иностранных производителей на российский рынок встал сразу же после начала мирных переговоров между Россией и США. Однако этот вопрос увязывался с полным прекращением боевых действий на украинском направлении и отменой санкций. Но уже сегодня стало известно, что некоторые иностранные бренды решили данный вопрос не откладывать в долгий ящик.

Вчера стало известно, что Владимир Путин отменил свое же решение о передаче дочернего предприятия итальянской компании Ariston в управление «Газпрома». Данная информация появилась на официальном сайте правовых актов.

Данная история тут же получила свое продолжение после того, как представители Ariston Holding подтвердили данную информацию, и заявили, что полностью восстановили свои права в управлении своими российскими активами.

Исполнительный председатель итальянской компании Паоло Мерлони приветствовал это решение.

«Мы намерены возобновить деятельность совместно с нашей российской командой, полностью соблюдая действующие санкции, и продолжить нашу историю в этой стране», — отметил он в заявлении.

Также стало известно, что совет директоров Ariston снова будет учитывать свое российское подразделение Ariston Thermo Rus в консолидированной отчетности с полным признанием убытков.

Как известно итальянская компания Ariston является одним из лидеров на мировом рынке по производству стиральных машин, холодильников, водонагревателей, и других бытовых приборов.

Данное решение российского руководства еще примечательно тем, что представители ЕС заявили, что разморозка российских средств невозможна, поскольку их используют для помощи Украине. На этом фоне Россия начинает своим зарубежным партнерам возвращать их имущество.

В любом случае процесс возвращения иностранных компаний в Россию начался. Конечно же повезет не всем, некоторым участникам могут закрыть доступ к российскому рынку. Тем не менее процесс сдвинулся с мертвой точки…