Продажи Lada Aura встали. Самый амбициозный проект АвтоВАЗ последних лет провалился?

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У АвтоВАЗа очередные проблемы. Самый амбициозный проект последнего времени практически заглох

LADA Aura изначально позиционировался как автомобиль премиум класса, который должен был занять нишу ушедших иномарок. По старой русской традиции именно на этот автомобиль должны были пересесть российские депутаты. Но как часто у АвтоВАЗа бывает, что-то пошло не так.

Как пишет издание “Свободная пресса” , стало известно, что тольяттинский автозавод сокращает производство LADA Aura. Причина банальная, автомобиль, цены на который начинаются от 3 млн. руб. никто не хочет покупать. Если ранее планировалось выпускать до 30 авто в день, то сегодня сборка производится уже не каждый день.

«За три месяца на учет встало около 300 автомобилей „Аура“. Более 90% из них из них зарегистрировано на юрлица», — говорит директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Начиная с 10 октября 2024 года АвтоВАЗ произвел более 3000 авто LADA Aura. Только к октябрю их удалось распихать по автосалонам.

Если послушать отзывы автолюбителей, то получается, что машина классом ниже «Гранта», и стоит дешевле, и надежнее, поскольку является наследницей ВАЗ-2108, и ее производство полностью локализовано. А вот «Веста» и ее удлиненная версия «Аура», хоть больше и комфортнее, постоянно глючат и часто бывают непредсказуемыми.

И хотя пресс-служба АвтоВАЗа сообщила, что выпускает LADA Aura согласно установленного плана, и машина востребована у покупателей данные ГАИ о постановке новых автомобилей на учет говорят об обратном, их количество как раз равняется трем 300 штук, которые закупили госструктуры.

Косвенно проблемы с продажей подтверждают и объявленные скидки АвтоВАЗом на LADA Aura в размере 300 тыс. руб. Ну как же так, если автомобиль разлетается как горячие пирожки, наоборот, надо цену повышать? Да и конкуренты данной модели японские Toyota Camry, ввезенные по параллельному импорту, уходят из автосалонов гораздо быстрее.

Возможно продажи шли гораздо лучше, если бы на LADA Aura была адекватная цена, в районе 500 тыс. руб., но по факту ценник на эту машину начинается от 2,6 млн. руб.

Очередной проект АвтоВАЗа провалился, госбюджет страны понес значительные убытки, а Россия в итоге не получила ничего. Все как всегда…