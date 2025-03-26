«Трамп не любит Россию»: Михаил Хазин рассказал, что происходит за кулисами мирных переговоров

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Михаил Хазин обрисовал обстановку, которая царит на российско-американских переговорах

Завершился очередной раунд мирных переговоров между Россией и США а Эр Рияде. Стороны отказались официально комментировать итоги достигнутых договоренностей. Однако потом было объявлено о достигнутом перемирии для судоходства в Черном море. Все происходящее прокомментировал известный эксперт Михаил Хазин.

Он отметил , что все переговоры США с украинской делегацией проходят в ускоренном режиме. Это означает только то, что украинская позиция мало кого интересует. С большой долей вероятности, представители американской делегации только выдвигают условия своим украинским коллегам, и указывают им какие пункты они обязаны выполнять.

При этом полная противоположность происходит на встречах между американской и российской делегациями, которые длятся по восемь часов. Эти переговоры являются техническими. В принципе стороны о многих пунктах давно договорились, просто необходимо полностью расписать процесс их выполнения.

В данной политической ситуации, по мнению Хазина, США прекрасно понимают, что у них три геополитических врага, это Китай, Великобритания и Евросоюз. И есть два потенциальных союзника, это Россия и Индия. Поэтому Трамп и пытается идти в этом направлении. Но пока движение в этом пути осложняют многочисленные санкции, установленные предыдущей американской администрацией, и нужно приложить немало усилий, чтобы ситуацию исправить.