Накопления россиян не дают властям покоя. Деньгам российских вкладчиков нашли новое применение

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В высших кргуах власти продолжаются споры о возможном применении денег российских вкладчиков

Деньги российских вкладчиков никому не дают покоя. Как известно, на данный момент россияне хранят на депозитах более 55 трлн. рублей. Это огромные деньги, и некоторым силам в стране хотелось бы их использовать с наибольшей выгодой для себя.

Интересную идею для использования этих средств предложил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он предложил использовать эти деньги в рамках новой «большой приватизации». По его мнению, россиянам вместо вкладов можно предложить купить акции крупных российских компаний. Чтобы эта идея сработала, Шохин предлагает надежно защитить права собственников.

Как известно уже сейчас все российские банки начали снижать проценты по депозитам, и этот процесс только набирает ускорение. Рано или поздно россияне будут искать более выгодное применение своим накоплениям, и Шохин считает, что часть средств из этой суммы может пойти на фондовый рынок.

«Люди начнут искать. И искать что? Они, во-первых, начнут реализовывать покупки, которые они отложили, в том числе потому, что поднакопить надо было, а возможность поднакопить была через 22% годовых. И, во-вторых, они в принципе могут пойти на фондовый рынок покупать акции», - сказал он в интервью ТАСС.

Шохин привел в пример ситуацию с Соликамским магниевым заводом. По его мнению в будущем подобные истории не должны повторяться, и права собственников должны быть надежно защищены от оспаривания государством итогов сделок.

Реакция официальных властей на эту идею пока неизвестна. Защитить права акционеров конечно же необходимо, но Шохин забыл упомянуть главную опасность такого инструмента как акции, что периодически они могут падать в своей стоимости, а значить акционер может стать беднее. В отличие от этого на депозите люди получают гарантированный процент.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка найти применение деньгам россиян, хранящимся на депозитах в банках. Ранее распускался слух, что после снижения ставок по депозитам эти деньги пойдут в экономику и спровоцируют гиперинфляцию. Поэтому вклады предложили заморозить. Высокие чиновники опровергли такую идею. Но после заявления Шохина становится понятно, что наверху прорабатываются различные идеи, как стерилизовать 55 трлн. руб. российских вкладчиков. Наверняка мы еще услышим продолжение этой истории.