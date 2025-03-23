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Михаил Хазин рассуждает о ситуации, которая царить среди европейской элиты

Польша всегда была лидером в плане проведения антироссийской политики, и украинский конфликт это четко показал. Однако в последнее время высказывания польских политиков стали чуть менее резкими, и накал русофобских настроений вроде бы как пошел на спад. Михаил Хазин в интервью Белорусскому ТВ подробно рассказал, почему Польша начала сдавать назад.

По мнению эксперта поляки не такие глупые люди, как их украинские соседи, и иногда умеют думать головой. До них стали доходить простые истины. А именно, Польша не захотела стать очередной страной, которую европейские элиты хотели сделать новой силой для провоцирования Россию в будущем.

Очевидно, что в данный момент Украина терпит поражение, и финал украинского конфликта очень близок. Тем временем в Европе набирают силу экономические проблемы. И рано или поздно европейским политикам придется объяснять своему народу, почему так произошло. В данной ситуации единственный выход, это продолжение войны с Россией.

При этом Хазин отмечает, что европейские элиты не заинтересованы посылать свои войска на Украину, поскольку это может обернуться еще большими проблемами. Во-первых, еще больше средств придется направлять на военные нужды, урезая социальные расходы. Во-вторых, дав бразды правления генералам, они рискуют тем, что последние в какой-то момент могут устроить военный переворот, и всех либералов отстранить от власти. А лишиться кормушки, это страшнее всего.

Идеальная стратегия, по мнению Хазина, это воевать чужими руками и за чужой счет. Поэтому Прибалтика, Украина и Польша накачивались антироссийскими настроениями, чтобы они были теми самыми провокаторами, которые будут “мутить воду”. Но в этой схеме произошел сбой. Главный спонсор США решил урезать финансирование, а у самих европейцев на это денег не достаточно, да и набрать большое войско тоже проблематично. В Польше это все быстро поняли, и немного поумерили свой пыл.