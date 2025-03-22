В России настало идеальное время для покупки нового смартфона

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В России сложилось сразу несколько факторов, которые делают покупку бытовой техники очень выгодной

Сегодня ни один современный человек не может обойтись без смартфона. Но последнее время данные гаджеты стоили очень дорого. На это было несколько причин. Во-первых, действуют западные санкции, и многие ведущие бренды электроники ушли из страны. Во-вторых, курс доллара еще недавно стоил дороже 100 рублей. И вот сейчас настал идеальный момент купить себе новый смартфон, если он конечно же, вам нужен.

Воедино сложились сразу несколько факторов. Прошли все большие праздники (Новый год, Рождество, 8 марта и 23 февраля), на которые обычно люди покупали подарки. Сейчас наступает период, когда люди копят деньги на отпуск, и откладывают покупку новой техники.

По сообщениям в российских СМИ, на складах многих продавцов скопилось много техники, произошло так называемое затоваривание. Падают продажи ноутбуков, компьютеров и холодильников. На Авито упали цены на смартфоны, поскольку продавцы завезли слишком много товара.

Но самое главное это курс доллара, который на этой неделе вплотную подошел к отметке 80 руб. Поскольку смартфоны напрямую зависят от стоимости доллара, то сейчас самая оптимальная на них цена. Китайские производители оперативно реагируют на это явление, и делают неплохие скидки.

Пока никто не знает, как дальше себя будет вести валюта. Возможно именно сейчас мы видим пики по рублю, и дальше курс опять начнет слабеть. Поэтому именно сейчас сложились идеальные условия для покупки смартфона в России, и некоторой другой бытовой техники.