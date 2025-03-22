Коммунальные услуги в России могут подорожать на 20-30%. О чем недоговаривают власти?

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В этом году в России ожидается самый масштабный рост цен на коомунальные услуги

Как известно с 1 июля 2025 года в России в очередной раз вырастет стоимость тарифов на услуги ЖКХ. Как заявили в правительстве страны, средний размер индексации тарифов составит 11,9%, однако для многих россиян может быть неприятным сюрпризом, что реальное повышение может оказаться значительно выше.

Как пишут некоторые эксперты, итоговое удорожание коммунальных услуг может составить около 20-30%. Надо учитывать, что у региональных властей есть право корректировать тарифы в сторону повышения в пределах от 2 до 4%.

При этом есть регионы, где повышение будет гораздо выше, чем в среднем по России, в частности в Пермском крае, где тарифы проиндексируются минимум на 21,1%. Плюс еще местные чиновники имеют право прибавить те самые 4% региональной надбавки. Итого мы имеем, что в сумме тарифы ЖКХ в этом регионе вырастут на 25-26%.

Также в числе «везунчиков» также окажутся жители Архангельской области, где индексация тарифов ЖКХ может превысить 24,8%, Мордовии - до 22,8%, Челябинской области - до 22,8%, Дагестана - до 22,3%, Татарстана - до 22,3%, Кузбасса - до 21,9%, Ингушетии - до 21,4%, Северной Осетии - до 21,2%, Новгородской области (до 19,8%) и т.д.

Главный нюанс заключается еще в том, что в 11,9% заложено повышение тарифов на электроэнергию и газ, а вода и отопление сюда не входит. Также отдельно регулируются тарифы на капитальный ремонт, содержание общего имущества, и здесь показатели также могут значительно отличаться от средних значений. Причем многие регионы повысили тарифы на капитальный ремонт уже с 1 января 2025 года. Жители Санкт-Петербурга теперь будут платить 13,14–14,26 рубля за кв. м. в зависимости от типа дома, что на 10% больше, чем было. А москвичи будут за капремонт платить на 16%.

Если учитывать тот факт, что стоимость газа для предприятий вырастет на 35%, а сюда входят и ТЭЦ, которые подают тепло в дома, то стоимость этой услуги ну никак не может повыситься на те самые 11,9%.

А стоит ли россиянам после всех подорожаний рассчитывать на повышение качества коммунальных услуг? А вот это вряд ли...