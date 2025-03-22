Гороскоп на 23 марта: Телец и Дева преуспеют в делах, если будут полагаться только на себя
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«До сих пор не могу себя простить за то, что не любил спать в садике». Хотя звезды настраивают на хозяйственную активность, не забывайте, что выходной день изначально был предназначен для отдыха. Конечно, стремление к чистоте и порядку, безусловно, похвально, так что чувствуете в себе силы и желание – можно заняться и генеральной уборкой. Если таких странных желаний не возникает – позвольте себе полениться.
ОВЕН (21.03-20.04)
Подходящий момент, чтобы наладить испорченные отношения с родными людьми, особенно, если это произошло по вашей инициативе.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
«Можно на тебя положиться? Если откровенно, даже облокачиваться не советую». Затевая новое дело, стоит быть готовым к тому, что вам придется справляться с ним в гордом одиночестве.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вы можете оказаться перед лицом непростого выбора. Не спешите, взвесьте риски, оцените плюсы и минусы. Нейтральную позицию занять не получится, как бы вам этого ни хотелось.
РАК (22.06-22.07)
Вы сами себя назначите борцом с хаосом, причем в любых его проявлениях – идет ли речь о квартире или о сумбурных мыслях в вашей голове. Разложив все по полочкам, вы испытаете ощущение долгожданной гармонии и умиротворения.
ЛЕВ (23.07-23.08)
Вы имеете все шансы удовлетворить практически любые свои амбиции. Так что дерзайте, у вас все получится.
ДЕВА (24.08-22.09)
«Коллектив у нас слаженный, так что мы опять налажали». Плодотворной окажется работа, не требующая постороннего участия. Более того – наличие помощников внесет ненужную суету в стройный план действий.
ВЕСЫ (23.09-22.10)
Ваша уравновешенность и умение сглаживать острые углы помогут урегулировать сложный вопрос мирным путем.
СКОРПИОН (23.10-21.11)
Ваша осторожность особенно усилится в ситуациях, связанных с финансами. С одной стороны, можно упустить выгоду, но зато и от потерь вы будете застрахованы.
СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)
Удачный день для смены имиджа. Не обязательно по примеру Кисы Воробьянинова красить волосы в радикально черный цвет, но можно добавить ярких принтов в одежду.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Ваше умение работать с информацией будет на пике. Вы виртуозно оперируете фактами и делаете правильные выводы. Так что будет шанс произвести своей эрудицией сильное впечатление на собеседников.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Благоприятный день для обсуждения с родным человеком деликатной темы. Вы неожиданно поймете, что именно двигало его поступками, и ваши отношения станут более близкими и сердечными.
РЫБЫ (20.02-20.03)
«Всех денег не заработать — часть придется украсть». Благоприятный период для поиска дополнительного заработка. Но избегайте сомнительных авантюр, сулящих быстрое обогащение.