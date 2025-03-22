Гороскоп на 23 марта: Телец и Дева преуспеют в делах, если будут полагаться только на себя

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«До сих пор не могу себя простить за то, что не любил спать в садике». Хотя звезды настраивают на хозяйственную активность, не забывайте, что выходной день изначально был предназначен для отдыха. Конечно, стремление к чистоте и порядку, безусловно, похвально, так что чувствуете в себе силы и желание – можно заняться и генеральной уборкой. Если таких странных желаний не возникает – позвольте себе полениться.

ОВЕН (21.03-20.04)

Подходящий момент, чтобы наладить испорченные отношения с родными людьми, особенно, если это произошло по вашей инициативе.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

«Можно на тебя положиться? Если откровенно, даже облокачиваться не советую». Затевая новое дело, стоит быть готовым к тому, что вам придется справляться с ним в гордом одиночестве.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Вы можете оказаться перед лицом непростого выбора. Не спешите, взвесьте риски, оцените плюсы и минусы. Нейтральную позицию занять не получится, как бы вам этого ни хотелось.

РАК (22.06-22.07)

Вы сами себя назначите борцом с хаосом, причем в любых его проявлениях – идет ли речь о квартире или о сумбурных мыслях в вашей голове. Разложив все по полочкам, вы испытаете ощущение долгожданной гармонии и умиротворения.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Вы имеете все шансы удовлетворить практически любые свои амбиции. Так что дерзайте, у вас все получится.

ДЕВА (24.08-22.09)

«Коллектив у нас слаженный, так что мы опять налажали». Плодотворной окажется работа, не требующая постороннего участия. Более того – наличие помощников внесет ненужную суету в стройный план действий.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Ваша уравновешенность и умение сглаживать острые углы помогут урегулировать сложный вопрос мирным путем.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Ваша осторожность особенно усилится в ситуациях, связанных с финансами. С одной стороны, можно упустить выгоду, но зато и от потерь вы будете застрахованы.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Удачный день для смены имиджа. Не обязательно по примеру Кисы Воробьянинова красить волосы в радикально черный цвет, но можно добавить ярких принтов в одежду.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Ваше умение работать с информацией будет на пике. Вы виртуозно оперируете фактами и делаете правильные выводы. Так что будет шанс произвести своей эрудицией сильное впечатление на собеседников.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Благоприятный день для обсуждения с родным человеком деликатной темы. Вы неожиданно поймете, что именно двигало его поступками, и ваши отношения станут более близкими и сердечными.

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РЫБЫ (20.02-20.03)

«Всех денег не заработать — часть придется украсть». Благоприятный период для поиска дополнительного заработка. Но избегайте сомнительных авантюр, сулящих быстрое обогащение.