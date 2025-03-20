Ответка Эрдогану за Абхазию? В Турции начались массовые протесты из-за ареста мэра Стамбула

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Арест мэра Стамбула вылелся в массовые протесты. Турки устроили «революцию кастрюль»

Неожиданно внимание мировой общественности приковано Турция. Буквально за один день эта страна оказалась на пороге гражданской войны.

События стали развиваться стремительно после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу и ещё около 100 человек, включая его сотрудников и подчиненных, задержаны. Политик был задержан в рамках расследования дела, связанного коррупцией и предполагаемыми связями с террористической организацией.

Но главный момент заключается в другом, что именно Имамоглу является главным соперником нынешнего президента Турции Эрдогана на будущих выборах, которые должны пройти уже в будущем году. Как показывают социальные опросы, если бы голосование произошло прямо сейчас, то “султан всея Турция” проиграл бы их с треском.

Арест Имамоглу стал шоком для всей Турции. Турецкая лира на этих новостях рухнула на 12%, и обновила свои исторический минимум, сегодня один американский доллар стоит 41 турецкую лиру.

Но самое главное, что в Турции начались массовые народные протесты. На улицы вышли студенты, они требуют отставки Эрдогана, начались стычки с полицией. Сейчас в Стамбуле наблюдаются перебои с интернетом, заблокированы все известные социальные сети и мессенджеры.

Сторонники Имамоглу, которые сидят по домам, включают и выключают в своих квартирах свет, а также стучат пустыми кастрюлями. Таким образом они выражают свою поддержку арестованному мэру Стамбула. Эти события уже назвали “Кастрюльная революция”.

Сейчас трудно прогнозировать, чем закончится данное противостояние. На стороне Эрдогана полиция и армия. Но благодаря его политике сегодня в Турции простой народ живет очень бедно, а богатеют только приближенные президента страны.

Недавно Эрдоган заявил, что Крым необходимо вернуть Украине. А еще ни для кого не секрет, что недавние события в Абхазии, когда оппозиция добилась отмены инвестиционного соглашения с Россией, также были организованы при поддержке Турции. Таким образом Эрдоган мечтает построить новую Османскую империю. А вот получится ли у него это сделать, это покажет история. Иногда все же нужно думать, как обустроить свою страну. Мы следим за обстановкой и уверены, что из Турции еще в ближайшие дни придет много интересных новостей…