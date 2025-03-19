В Госдуме назвали пять способов, как россиянам увеличить пенсию

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Несколько простых действий помогут россиянам быть чуть богаче в старости

Жить, если не в полном достатке, то хотя бы более-менее комфортно, могут отнюдь не все наши пенсионеры. Да, и с другой стороны, лишними деньги никогда не бывают, никто не откажется даже от самой небольшой прибавке к пенсии. Но, как же эту самую прибавку получить, естественно и честным и законным путем? Как оказалось, такие способы есть – и не один или два, а целых пять! Так что читаем советы от депутата Госдумы Сергея Гаврилова и прикидываем их к действительному положению вещей.

Прежде всего депутат призвал обратить самое пристальное внимание на возможные «недочеты в документах», из-за которых размер пенсии соответственно может быть понижен. Так что смотрим на учет пенсионных взносов и учет трудового стажа. При необходимости восстанавливаем необходимые документы.

Правильный выбор пенсионного фонда для своих накоплений – это тоже важный шаг. Управлять своими накоплениями тоже нужно правильно, отметил депутат. Как вариант один из негосударственных фондов, либо Социальный фонд России.

А еще есть возможность получить, накопленные деньги несколько раньше, при использовании срочной пенсионной выплаты.

Также Гаврилов напомнил, что при помощи Социального фонда России, можно докупить недостающее количество баллов для повышения пенсии. Главное – все правильно высчитать. Главное не переплатить лишнее, иначе «лишние деньги» просто уйдут без увеличения пенсии.

Вот такие способы увеличить размер пенсии предлагает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. А насколько эти советы действительно могут принести пользу – это уже вам решать…