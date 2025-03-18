Просто чёрная полоса. Представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась про “отмену” Лолиты Милявской

Источник фото: globallookpress.com

Дипломат опровергла все сплетни про Лолиту Милявскую

Общественные организации добились отмены очередного концерта Лолиты Милявской. Таким образом певицу пытаются наказать за участие в “голой вечеринке”. В шоу-бизнесе уже начали распространяться слухи об отмене артистки. Неожиданно на эту тему высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выступая в эфире “ШБ-шоу ”с продюсером Георгием Иващенко, дипломат заявила , что никто Лолиту не отменял, и это все плод фантазий журналистов. Просто у нее была черная полоса в жизни, но уже сейчас ее дела пошли в гору.

«Ничего себе ее „отменяют“! Она сейчас у Владимира Соловьева была, вы что?! Может, вы Соловьева не смотрите? Мне кажется, разные бывают полосы — черные-белые, белые-черные», — заявила Захарова.

В качестве примера она напомнила, что недавно Лолита вернулась на ТВ, и приняла участие в съемках передачи “Суперстар”. На днях певица несмотря на козни общественников, все же дала один концерт.

Кстати сама Мария Захарова не последний человек в шоу-бизнесе. Она является автором стихов к нескольким песням, которые исполняют известные артисты, в частности Любовь Успенская. А сейчас Захарова работает над совместной песней с самим Максимом Фадеевым. Как знать, может быть в будущем одна из ее песен появится в репертуаре Лолиты.

По крайней мере после слов Захаровой появилась надежда, что у Милявской дела станут налаживаться. Ну согласитесь, все участники “голой вечеринки” уже давно прощены и дают концерты, а Лолиту сделали самой крайней. Как-то это несправедливо…