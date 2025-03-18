Запрет абортов дает результаты? В России неожиданно улучшилась демография

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В России неожиданно повысилась рождаемость

Идея губернатора Вологодской области Георгия Филимонова полностью запретить аборты вызвала в обществе довольно сильный резонанс. Споры между сторонниками и противниками этой идеи достигли небывалой остроты. Неожиданную информацию на эту тему предоставил Росстат.

По данным этого ведомства, впервые за долгое время в России зафиксирована положительная динамика в рождаемости.

По данным Росстата в январе 2025 года в России родилось 104 954 новых граждан, это на 1,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Тогда этот показатель был равен 103 408 новорожденным. Также за отчетный период уменьшилась естественная убыль с 78,269 до 64,807 человека.

В числе регионов, оказавшимися лидерами в решении этой проблемы, находится Мордовия, власти которой не так давно на законодательном уровне запретили склонять женщин к абортам. В этом регионе рождаемость выросла на 23,1%. Также в тройку лидеров вошли Смоленская область, где рождаемость повысилась на 22,4%, и Республика Крым с ростом на 20,3%.

Пикантность данной ситуации заключается в том, что именно в Мордовии был запущен пилотный проект «Здравствуй, мама». Именно этот регион стал одним из первых, где был принят закон защите женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности. Позднее аналогичные меры были приняты в Смоленской области и в Крыму, и они также дали свой положительный эффект.

То есть можно сделать вывод, что предложение Филимонова не является таким уж из ряда вон выходящим, и при его реализации Вологодская область также может вырваться из демографического капкана.

При этом также необходимо сказать, что при достигнутом успехе, данные результаты нельзя назвать достаточными. Повышение среднего коэффициента рождаемости (СКР) с 1.43 детей до 1.47 не является достаточным, для решения демографической проблемы в стране. Это означает, что нужно искать новые подходы и способы решения этой непростой проблемы.