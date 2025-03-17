«А называть народ быдлом этично?». Россияне раскритиковали Ларису Долину за слова о Пугачевой

Источник фото: globallookpress.com

Пользователи сети раскритиковали Ларису Долину за защиту Аллы Пугачевой

Алла Пугачева по-прежнему остается в центре внимания российских СМИ. Наряду с критикой в адрес Примадонны, у нее есть и свои “адвокаты”. Вот Лариса Долина высказала слова поддержки своей коллеге, только это у нее получилось как-то неубедительно.

Во время пресс-конференции на премии “Золотой Граммофон”, Долина пообщалась с журналистами. Она поделилась своими воспоминаниями о Юлии Началовой. Рассказала и своей крестнице Вере Алдониной. Один из журналистов задал вопрос о том, что певица думает о лишении всех званий Аллы Пугачевой.

“Алла Борисовна свои звания когда-то заслужила. Забирать их у нее или у кого-либо еще - это не очень этично”, - ответила Долина.

Данное высказывание вызвало массу критических комментариев у пользователей в сети. Многие заподозрили Долину, что до СВО она тоже собиралась покинуть Россию. В интернете была популярная версия о том, что артистка тайно продавала свою недвижимость.

Любовь Худякова: Своим хамским и предательским поведением по отношению к стране и россиянам, Алла перечеркнула все свои заслуги и отношение к ней, как к человеку и певице; Оксана Першикова: Какие у нее заслуги, под фонограмму петь, что она помогает нашим солдатам, или хлеб выращивает? За, что и как она заработала ,такие деньги. Лишить и забыть; Сергей Перминов: В таком случае появляются сомнения в тех, кто защищает, ту, которая в открытую оскорбила страну и народ, вознесший ее на пьедестал почитания, как банально бы это не звучало. Сколько ещё таких ценителей этичности в стране осталось? Наташа Васильева: Шоу: моя хата с краю, ничего не знаю... Ну-ну... И тебя туда же, куда и Пугачиху… Femina: А называть быдлом народ страны, которая ей все дала, этично? Это она в России выползла, а на западе ей ну ничегошеньки не светило. Во-первых там своих реально талантливых и с фантастическими голосами куча. А она петь не может, не дано ей, только орать. Она на Евровидении какое место заняла? Во втором десятке.

Нам трудно комментировать такую реакцию россиян. У каждого человека, в том числе и у Ларисы Долиной, есть свое мнение. Наверное, в данной ситуации более правильно было бы, если бы каждый занимался своим делом. А чтобы не было рекламы, про некоторых персон просто надо забыть…