В Японии начались испытания препарата по выращиванию зубов. Есть ли будущее у метода?

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Новый препарат может подарить людям в будущем новые и здоровые зубы

Лечение зубов, особенно протезирование и брекеты – это «удовольствие» не из дешевых. Привести свои челюсти в порядок стоит немалых денег, времени и нервов. Какими бы современные технологии в стоматологии не были, но все же хочешь не хочешь, а перед визитом «на ремонт челюсти» нервничаешь, причем сильно. А вдруг все же будет больно? Но, похоже, что всем этим неприятностям если не придет полный конец, но стоматология совсем скоро пойдет совсем по-другому пути.

Итак, в данный момент, в Японии началась серия испытаний, посвященная разработке лекарства, которое должно будет «разбудить» зачатки третьих зубов (первые – молочные, вторые -коренные). Если эксперимент пройдет успешно, то это станет отличной альтернативой традиционному протезированию зубов. Об этой любопытной новости сообщил новостной ресурс AFP.

Для того, чтобы читатель мог понять, о чем идет речь, в качестве примера приведена костная ткань, которая спустя время срастается после переломов. А вот у зубной эмали такого замечательного свойства нет, по причине твердого слоя.

Ученые из университета в Киото, совместно со специалистами из больницы Китано в данный момент изучают блокировку гена USAG-1, который, как и отвечает за рост новых зубов. Уже выяснено что за блокировку ответственно моноклональное антитело.

Эксперименты проводятся над группой из тридцати мужчин, возраст которых от 30 до 64 год. Общее у них одно – отсутствие минимум одного зуба. Экспериментальный препарат вводится внутривенно. Ранее были проведены успешные эксперименты над подопытными животными.

Далее, при положительных результатах объектами исследования станут дети 2-7 лет, с врожденным отсутствием нескольких зубов. Ученные обещают полностью завершить разработку стимулятора роста зубов к 2030 году.

Российские специалисты сильно сомневаются в успехе этой технологии, поскольку есть много различных нюансов. Но в любом случае необходимо дождаться результатов от их японских коллег.