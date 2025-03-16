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На данный момент есть три варианта решения проблемы разрушенной «Пятерочки» в городе Суджа

В свете тех событий, происходивших в городе Суджа Курской области, печальную известность получил один из магазинов торговой сети “Пятерочка”, на фоне которого украинские военные любили делать репортажи. В конце концов данный объект был разграблен, разрисован, и получил множественные повреждения. Сейчас стоит вопрос, что делать с этим, отремонтировать, или же все-таки снести. И кажется в этом вопросе найдено очень интересное решение.

Как пишет Telegram-канал Mash, общественная организация «Ветераны России» предлагает восстановить “Пятерочку” силами пленных бойцов ВСУ. Логика в данном случае очень простая и эффективная, кто все это разрушал, тот пусть и восстанавливает.

Как известно, даже президент США Дональд Трамп обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой, пощадить окруженных в Курской области украинских военных. Российская сторона пошла на встречу, и объявило временной промежуток, в течение которого если бойцы ВСУ сдаются, им будет гарантирована жизнь.

Предложение “Ветеранов России” идеально вписываются в просьбу американского президента. По мнению авторов этой инициативы, это всего лишь один из этапов восстановления справедливости и покаяния перед Россией. Именно через тяжелый труд необходимо исправлять последствия своих деяний.

Однако ИО губернатора области Александр Хинштейн предлагает сохранить “Пятёрочку” в разрушенном виде, чтобы это стало напоминаниям будущим поколениям о тех зверствах, которые творили захватчики на курской земле.

В свою очередь начальник управления по связям с общественностью X5 Retail Group Денис Кузнецов заявил, что пока судьба «Пятерочки» в Судже не определена. Компания сейчас продумывает все варианты действий, о которых будет сообщено позже. Возможно магазин будет восстановлен за счет компании, или же полностью снесен…