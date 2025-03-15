12 требований Орбана, которые могут расколоть Евросоюз

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Фактически Виктор Орбан потребовал запустить реформу Евросоюза

Пока весь мир следит за попытками урегулирования украинского конфликта, не менее интересные события развиваются в Евросоюзе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предъявил 12 требований ЕС, которые напоминают бунт, способный привести к расколу данного сообщества.

В своем аккаунте социальной X сети венгерский политик от имени своего народа потребовал от Брюсселя мира, свободы и единства.

Первые два требования гласят создание “Европы наций” и “Равенства перед законом для всех государств-членов”. Ни для кого не секрет, что главную роль в ЕС сегодня играют такие страны, как Германия, Франция, Испания и Италия. На особом счету стоит Польша. Вся политика в ЕС строится на учете приоритета требований вышеназванных стран.

Поэтому третье требование Орбан, это требование восстановить “незаконно отобранные» у государств компетенции”. Каждая страна, вступая в ЕС, фактически отказывается от части своего суверенитета, и вынуждена выполнять требование более авторитетных товарищей.

Также Орбан потребовал усилить национальный суверенитет и сильное право вето для национальных правительств.

Также есть требование не закладывать будущее наших внуков и ликвидировать долги ЕС и не мешать венгерской национальной гвардии защищать границы страны

Орбан категорически выступил против ввоза в Европу мигрантов, и выслать тех, кого уже пустили.

ЕС должен усилить контроль за криминальным капиталом, эти средства не должны поступать в европейскую экономику.

Должны измениться подходы к воспитанию детей, противоестественные методы не должны использоваться.

Необходимо защищать христианское наследие Европы. Европе нужен мир, и в Евросоюзе не должно быть Украины.

Все пункты, которые выдвинул Орбан логичны, но учитывая официальную политику ЕС, они с большой доли вероятности будут проигнорированы. Очевидно, что реформа союза назрела давно, в противном случае есть риски его раскола. Послушают ли венгерского политика, это большой вопрос…