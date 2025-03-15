Когда Россия и Украина сядут за стол переговоров, и как долго они продлятся

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Главный итог прошедшей недели, что переговоры сбвинулись с мертвой точки

Главная тема уходящей недели, это мирные переговоры между Россией и Украиной. Пока стороны действующего конфликта поочередно встречаются с представителями американской стороны, и выкладывают на стол свои предложения и требования. Но рано или поздно им предстоит сесть за один стол и оказаться лицом к лицу друг к другу, после чего диалог пойдет напрямую. Основной вопрос заключается когда это произойдет, и как долго эти переговоры будут продолжаться.

Сейчас ясно, что это событие станет реальностью не завтра. На предложение Украины о прекращении огня на 30 дней, Россия выдвинула свои требования, которые оппонентов явно не могут устроить, а это значит, что та самая встреча за одним столом пока откладывается. Хотя все может измениться в любой момент.

Как долго могут продолжаться переговоры между Россией и Украиной? Сегодня никто не может дать точный ответ на поставленный вопрос. Но для интереса стоит вспомнить историю.

Например, переговоры о прекращении войны между делегациями Вьетнама и США начались 13 мая 1968 года. Итоговое мирное соглашение было подписано в Париже 27 января 1973 года, спустя 4 года и 8 месяцев.

Другой пример, это Афганистан. Переговоры о прекращении войны в этой стране начались в июне 1982 года. Переговоры о прекращении войны в Афганистане начались в июне 1982 года. Женевские соглашения были подписаны 14 апреля 1988 года, спустя неполных 6 лет. Все участники «хотели мира». Но были нюансы.

Отсюда напрашиваются очень простые выводы. Процесс мирного урегулирования украинского конфликта не может быть быстрым. На устранение всех разногласий уйдет много времени. А боль, которая нанесена в результате всего произошедшего, будет давать о себе знать еще много десятилетий…