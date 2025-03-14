Матвиенко раскритиковала реализацию демографической политики в России. Голиковой стоит готовиться к отставке?

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В Государстве задумались об эффективности демографической политики

Всем становится очевидно, что нынешняя демографическая политика зашла в тупик. Несмотря на огромные средства, которые государство выделяет на решение этой проблемы, позитивных результатов практически не видно. Однако появилась небольшая надежда, что содержание демографической политики и, в частности, пенсионной реформы, в ближайшем времени могут быть пересмотрены.

Об этом свидетельствует выступление Валентины Матвиенко на совещании, посвященному вопросам организации работы Совета при Президенте РФ по реализации государственной демографической и семейной политики.

Выступление спикера Совета Федераций было на редкость эмоциональным. В присутствии других высокопоставленных персон она в резкой форме раскритиковала все действия правительства, направленные на повышение рождаемости в стране. Несмотря на некоторые успехи в решение этой проблемы, Матвиенко отметила, что целевые показатели СКР -1,6 к 2030 и 1,8 к 2036 недостаточны для коренного перелома. И сложившимися традиционными подходами ситуацию не изменить.

Также Валентина Ивановна заметила, что все ответственные за проведение демографической политики чиновники за последнее время не прибегали к тщательному анализу проблемы, и по сути не предлагали новых инициатив, которые могли бы изменить ситуацию на более долгом отрезке времени. Не было представлено никаких точных расчетов и прогнозов. Полностью игнорировался успешный опыт российских регионов в этом вопросе.

Глава Совфеда обозначила новые ориентиры демографии - «добиться СКР в 2,1, а лучше - в 2,3».

Самое интересное, что демографическую политику в России курирует один из долгожителей российского правительства Татьяна Голикова, которая также присутствовала на данном совещании. Поэтому многие претензии Матвиенко, в первую очередь адресованы именно ей. Последуют ли из всего этого какие-то оргвыводы, и будет ли замена ответственных лиц на новых персонажей? Это покажет время. Мы, как всегда, будем отслеживать эту тему, и информировать наших читателей о всех новостях.