Новый печальный рекорд российских пенсий

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Пенсионеры, несмотря на все усилия властей, остаются самым бедным слоем населения

Представьте себе ситуацию, когда обычный человек всю свою жизнь работает «бюджетником», успокаивая себя мыслью, что он, зато работает официально, в отличие от тех, кто получает зарплату «в конвертах». И что же получает такой гражданин после выхода на пенсию? Как правило понимание того, что он всю жизнь себе во всем отказывал, а теперь вынужден доживать на маленькую пенсию. И такая ситуация, к огромному сожалению, сегодня не редкость. Можно даже сказать это нерушимое правило…

Итак, Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) отчиталась, что по состоянию на конец ушедшего, 2024 года, размер средней страховой пенсии в Российской Федерации составила цифра в 25 000 рублей. А вот размер средней зарплаты в России, согласно тому же источнику, равен 86 000 рублей (интересно, где же такие средние зарплаты обитают – или опросы проводились только в столице?). А значит соотношение средней пенсии к средней зарплате, составляет почти треть – 29% от той цифры, которую мог получать пенсионер, если бы он продолжал работать. Эту информацию опубликовали «Известия» .

Данная цифра является антирекордом, за последние восемь лет – аж с 2017 года. Как пример, этот показатель был лучше в 2023 году, на целый процент.

Но, если рассудить, то насколько это плохая новость? На данную проблему можно посмотреть несколько, с другой стороны. Просто зарплаты работоспособного населения растут намного быстрее, чем пенсии. Пенсии, конечно же тоже индексируются, но намного медленнее. Так что на данную новость про падения разницы между пенсией и зарплатой, нужно смотреть без лишних эмоций, а лучше вооружившись калькулятором. И сделать вывод самостоятельно…