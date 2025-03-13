Стали известны возможные требования России для прекращения огня на Украине

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Россия готовит свои предложения по мирному урегулированию украинского конфликта

Главной темой вчерашнего дня стали итоги переговоров между США и Украиной, в результате которого киевские власти заявили, что готовы на прекращение огня сроком на 30 дней, если на аналогичные действия пойдет и Россия. Теперь главной интригой является именно ответ российской стороны.

Чтобы узнать ответ Москвы и обговорить вопросы возможного прекращения огня в Москву вылетел представитель Белого дома Стивен Уиткофф.

В данной ситуации складывается очень интересная ситуация. Прекращение огня в первую очередь выгодно именно украинской стороне, поскольку она терпит поражение на поле боя. И остановка действий позволит украинским силам перегруппироваться, пополнить личный состав, и потом с новыми силами ринутся в бой.

Мало того, Зеленский заявил, что никогда не признает потерянные территории российскими. Плюс ко всему в Верховную раду поступил закон о полном запрете русского языка в украинских школах. Очевидно, что Украину полноценный мир не устраивает, как доказательство массированные налеты на российские регионы БПЛА второй день подряд.

Для российской стороны прекращение огня также не выгодно. Зачем терять инициативу, которой владеют наши военные? И все это может быть воспринято как предательство.

Сейчас в СМИ стали просачиваться возможные ответы России на предложенное перемирие. Как пишет издание Bloomberg , российская сторона может выдвинуть ответные требования, в числе которых будет полное прекращение западных поставок вооружения украинской стороне.

Также есть версии, что в числе российских требований может быть прекращение на Украине мобилизации, и запрет на строительство оборонительных укреплений.

Пойдет ли на такие уступки Украина и ее союзники, мы узнаем позднее. Как пишет все тот же Bloomberg, стороны будут максимально затягивать время до реального перемирия, чтобы позднее получить более выгодные условия на мирных переговоров.