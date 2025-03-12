Россиянам напомнили о необходимости заплатить «налог на фундамент»

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Обладателям капитальных дачных домиков придется раскошелиться

Когда вводиться какой-нибудь новый налог, лично мне сразу вспоминается вроде как детская книжка Джанни Родари «Приключения Чиполлино». В этой сказке принц Лимон ввел налоги на воздух и возмутился, что жители сказочной страны «стали меньше дышать». А дальше пошел налог на непогоду - самый маленький соответственно за дождь маленький, а самый большой за проливной дождь с громом и молнией. Но, наверное, это исключительно мои ассоциации и все в порядке вещей – смотрите сами…

Итак, с 1 марта 2025 года в Российской Федерации вступили в силу несколько поправок, направленные на налогообложение недвижимого имущества. Оплате в казну теперь подлежат сараи, гаражи и бани с фундаментом – эти строения нужно зарегистрировать в Росреестре.

Екатерина Хаджимуратова, юрист по недвижимости в интервью порталу ngs.ru пояснила, что в ЕГРН, согласно российскому законодательству, данные о всех постройках необходимо в обязательном порядке внести в ЕГРН. Но, с уточнением, что все эти постройки стоят на фундаменте.

Юрист уточнила, что даже за недостроенную баню нужно платить налог, если она стоит на фундаменте. А вот объекты временного использования, к примеру, сараи и летние кухни налогообложению не подлежат. Также Екатерина Хаджимуратова сказала, что на данный момент нет разъяснений от управления ФСН по данному вопросу. И каким образом будут работать инспекторы, которые будут давать оценку, является ли строение налогооблагаемым, тоже пока неизвестно. Пока больше вопросов, чем ответов.

А вот что уже известно, что от налога будет освобождена одна постройка площадь, которой составляет не более 50 кв. метров. Ну, а сели на вашем дачном участке, к примеру, пять таких построек, то придется платить за четыре. Также по словам юриста, от налога освобождается строение, которое стоит на сваях, а не на фундаменте. Не начнется ли теперь мода на строение дач не на фундаменте, а на сваях? Вполне может быть!

В общем, ждем больше информации, но налог все равно придется платить…