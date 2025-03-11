Пассажирам РЖД предложили «трусы-купе» для защиты денег в поезде

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Рссиянам предложили интересный аксессуар для путешествия

Одежда и аксессуары для путешествий – это весьма популярная и востребованная ниша, почти во всех странах мира. Объёмные дорожные сумки с большим количеством отделений, баулы для путешествий, удобные и крепкие рюкзаки, даже фляжки и термосы – выбор всего этого добра большой и пополняется чем-то новым буквально каждый год. Хотя казалось, что же можно нового придумать для путешественников? Но, как оказалось списывать со счетов наш изобретательный и находчивый люд еще слишком рано!

«Лента.ру» опубликовала информации о таком необычном, но похоже имеющем все шансы стать востребованным, такой предмет одежды как дорожные трусы. Или как их назвал сам производитель «Купе-трусы». Новинка стоит, мягко говоря, немало – целых 6999 рублей. Что же в них такого особенного и действительно ли данные трусы стоят своих денег? Давайте попробуем разобраться!

Итак, данный предмет одежды выпускается в трех цветах – темно-сером, светло-сером и коричневом. Но, главное в этих трусах не цвет, а скрытые карманы! В передней части «Купе-трусов» расположено отделение, предназначенное для кредитных карточек и наличных денег. А в задней части трусов размещен карман… для мелочи. Тут сразу в голову приходит вопрос – а зачем так тщательно прятать мелочь, да еще и в заднем кармане? Жаль, что производители у себя на сайте не пояснили эту забавную деталь «Купе-трусов». Зато обещают, что денежки теперь под надежной защитой.

Насколько это будет востребованный предмет одежды для тех, кто путешествует по железной дороге, думаю мы скоро узнаем. А там возможно и бюстгальтеры появиться с кармашками для сережек и колечек…