В Барселоне на MWC представлен первый в мире смартфон для домашних животных

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Теперь хозяева могут свободно общаться сосвоими животными

Согласитесь, что за последние условные четверть века современные технологии, которые отвечают за гаджеты шагнули далеко вперед. И мобильные телефоны с кнопками уже выглядят как что-то бесполезное и устаревшее, и встроенные камеры снимают все лучше и лучше, а встроенная память приятно удивляет своим размером.

Казалось, куда технологиям идти дальше? Но, как оказалось не все «дорожки» ещё пройдены, и самое интересное нас ждет впереди, да и не только нас!

Итак, недавно на выставке мобильной индустрии MWC 2025 внимание посетителей привлекло необычно выглядевшее устройство небольшого размера. А когда было объявлено, что же это такое, то тут изумлению присутствующих не было предела. Компания GlocalMe представила первый в мире смартфон для домашних животных. Модель получила название PetPhone. Давайте разберемся, что же может делать это диковинное устройство, которое закрепить на ошейник вашего питомца. Создатели заверяют, что PetPhone создано для того, чтобы обеспечить надежную связь между владельцем и его питомцем. Ну, и выполняет такую, без всякого сомнения важную функцию, как отслеживание данных о состоянии здоровья четвероногого подопечного.

Представители GlocalMe рассказали, что их устройство может распознавать тип лая собаки. Если питомец, согласно полученным данным из устройства взволнован, то его успокоит голос хозяина, звучащий из динамика. А сам хозяин может при этом находится, где угодно – главное, чтобы интернет был. Ну, или предварительно записать голос в память устройства…

Ну, и конечно же PetPhone поможет отследить, где же находится потерявшееся животное. Цена за такое полезное устройство пока не озвучена…