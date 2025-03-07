Как отметить 8 марта, если вы одиноки. Советы психолога

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Несколько советов от психолога, как приятно провести праздничный день 8 марта

Завтра россияне отметят один из самых главных праздников в году Международный женский день 8 марта. В этот день принято женщинам дарить цветы и подарки. Однако психолог советует женщинам не сильно обольщаться в этот день.

В интервью изданию РИАМО, психолог Эльвира Жданова посоветовала женщинам не ждать чудес. Несмотря на все стереотипы в обществе, в этот день никто никому ничем не обязан, и не застрахован от неприятностей. Есть много случаев из практики, когда именно 8 марта разбивались самые крепкие отношения.

«И такое бывает. Надо помнить, что вряд ли в расставании в праздничную дату был глубокий злобный умысел. Скорее всего, просто две невротические личности предпочитают такую манеру расхождения. В некотором случае это дает возможность говорить о личностных характеристиках», — заметила психолог.

Если у человека нет пары, то Эльвира Жданова не советует отчаиваться. Есть много вариантов как хорошо провести этот день. Главное, надо запомнить основное правило и постараться создать себе хорошее настроение. Например, поздравить с праздником маму, сестру, или дальних родственниц. Организуйте небольшую вечеринку с подругами. Если хочется побыть в одиночестве, то не отказывайте себе в этом удовольствии, советует психолог.

Важно прислушаться к своему внутреннему голосу и понять, чего вам именно хочется. Если предложений много, то нужно выбрать самое лучшее. Если хочется провести праздник в компании, то о таком предложении можно написать в социальной сети.

«Сделай то, что давно не делала. Закажи себе фотосессию, погуляй в парке, сходи в театр, на выставку или в парк. Сделай себе приятное. Это должно быть то, чего ты давно не делала», — напутствовала психолог.

В принципе этими советами можно воспользоваться и в любой другой праздник…