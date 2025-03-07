Юрист предупредил водителей о том, какие грузы в салоне автомобиля являются запрещенными

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Юрист уточнил перечень грузов, которые по российским законам запрещено перевозить в салона автомобиля

Вот и наступило календарная весна, да и за окном уже погода вполне весенняя и теплая. Самое время выбираться на шашлыки. На природу, и как можно дальше от шумного города. Но, тут есть одна проблема и это совсем не клещи в траве, или комары в кустарниках. Это, как не удивительно, содержимое вашего легкового автомобиля!

В интервью каналу «Прайм» , адвокат Елена Кудерко рассказала, какие грузы категорически запрещено перевозить в салоне автомобиля. Причем, в отдельных случаях нарушение запрета повлечет за собой уже не административную, а уголовную ответственность!

По словам данного специалиста, список запрещенных предметов, можно подробно изучить в нормативных актах РФ, в том числе прочитать в законе «О транспортной безопасности». Но, мы пройдемся по данному списку коротко, чтобы сэкономить ваше время.

Взрывчатые вещества. В список входят любые вещества, в том числе и порох. Исключение составляют, к примеру, петарды и фейерверки заводского изготовления в канун Нового праздника – для личного использования. Подобное нарушение карается ст. 222.1 УК РФ – и нарушителю грозит от 6 до 8 лет лишения свободы. Сжиженные сжатые газы под давлением (пропан, бутан) – запрещено перевозить, если не соблюдаются правила безопасной перевозки. Есть и исключение – это маленькие бытовые баллоны для портативных приборов на газе, конечно при правильной фиксации и без утечек. Есть запрет на легковоспламеняющиеся вещества (такие как ацетон или бензин) если их количество превышает нормы для использования – такой груз должен быть надежно упакован в герметичную тару. Отравляющие и ядовитые вещества, такие как пестициды и гербициды (по определению они должны представлять опасность для самого человека и/или окружающей среды) тоже перевозить запрещено. Радиоактивные изотопы и наркотические вещества – с такими грузами лучше вообще не связываться. В список также входит оружие и боеприпасы, без соответствующего разрешения.

Также наказание можно получить за книги, журналы и брошюры, при условии, что они включены в Федеральный список экстремистских материалов Российской Федерации.

Вот такой краткий список запрещенных грузов. Не нужно их брать с собой в дорогу!