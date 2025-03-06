В ЦБ назрели перемены. Михаил Хазин назвал четырех возможных кандидатов на замену Набиуллиной

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Слухи об отставке Набиуллиной ходят давно, и разные источники называют разных кандидатов на ее место

Слухи о возможной отставке Эльвиры Набиуллиной ходят давно, и для этого есть масса причин. Высокая ставка рефинансирования может стать последней каплей терпения Кремля. По мнению Михаила Хазина уже сейчас идет большая конкуренция среди будущих кандидатов на пост главы ЦБ. Эксперт назвал четыре фамилии возможных преемников Эльвиры Сахипзадовны.

Первым в очереди стоит глава банка Павел Фрадков, ныне занимающий пост заместителя министра обороны, курирующий в этом ведомстве вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, строительства объектов для нужд Минобороны России и народного хозяйства.

Достаточно высоки шансы возглавить ЦБ у нынешнего главы банка ВТБ Андрея Костина. На себя обращает внимание его повышенная активность в прессе, он часто дает интервью, делает прогнозы о курсе рубля и размере ключевой ставки. Учитывая тот факт, что на балансе ВТБ находится много стратегически важных предприятий, делает его кандидатуру одной из главных.

Также возглавить ЦБ, по мнению Хазина, может замруководителя Администрации президента России Максим Орешкин. В прошлом он был заместителем министра финансов, а позднее возглавлял Министерство Экономического развития.

Еще один кандидат из обоймы Хазина, это председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Конечно же это может быть неполный список. Путин славится тем, что часто на некоторые посты назначаются совершенно неожиданные кандидаты. Но в любом случае кто бы не возглавил Центробанк, этому человеку придется решать много проблем, одна из которых, что делать с навесом из депозитов граждан, превысивший объем средств в 56 млрд. рублей. Ставку понизят рано или поздно, и вся эта денежная масса может хлынуть в экономику и спровоцировать гиперинфляцию.

Заметим, это частное мнение Михаила Хазина, а как все будет на практике, покажет время.