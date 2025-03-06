В России готовится реформа системы оплаты труда педагогов. Что изменится?

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В России наблюдается острая нехватка учителей. Власть наконец-то решило задуматься о повышении заработной платы

Размер зарплаты российских педагогов, начиная с «лихих девяностых» становился предметов шуток (чаще всего грустных). Да, и в те смутные годы сама профессия педагога потеряла даже не престижность, а просто-напросто уважение, из-за мизерной зарплаты. Но, как известно, все в этой жизни меняется, и довольно часто в лучшую сторону. Как, собственно, и в этот раз…

Во время правительственного часа в Госдуме, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил , что оплату труда российских педагогов ждут изменения. И эти самые изменения будут введены в следующем, 2026 году. Что же это будут за изменения такие?

Чернышенко поделился информацией, что президент России, Владимир Путин распорядился, чтобы кабинет министров создал «новые отраслевые системы оплаты труда».

И уже в 2026 году, после тщательного изучения полученных результатов пилотных проектов, кабмин утвердит обновленную систему оплату труда российских педагогов. И уже после данных расчетов, спустя год, уже в 2027 году принятую проверенную систему, полностью внедрят во всех образовательных учреждениях нашей страны.

Чиновник добавил, к примеру, что согласно данным, которые предоставил Росттат, в 2023 году зарплата российских педагогов выросла на 12 процентов.

Что тут можно сказать? Задумка конечно же хорошая, но опять же интересно увидеть окончательные цифры. К сожалению, ценники в магазинах и цифры в квитанциях за коммунальные услуги, заметно растут ежегодно. Так что хотелось, бы зарплаты педагогов обгоняли этот неприятный процесс. И не только педагогов…