Макрон идет ва-банк. Президент Франции сделал резкий выпад в сторону России

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Французский политик в очередной раз пытается оставить о себе след в истории

Важным политическим событием вчерашнего дня стало экстренное обращение президента Франции Эммануэля Макрона к своей нации, которое можно смело назвать призывом к началу Третьей мировой войны.

Темой его выступления стала ситуация на Украине. Макрон заявил, что любое перемирие между участниками конфликта неприемлемо, поскольку оно может закончиться капитуляцией Киева.

В сложившейся обстановке президент Франции назвал Россию главной угрозой его стране и всему Евросоюзу, для чего предложил использовать ядерное оружие, которое стоит на вооружении у французской армии для защиты всей Европы.

Макрон призвал Европу объединиться перед лицом надвигающейся угрозы, и начать вырабатывать общую систему безопасности. Для этого он соберет в Париже всех глав военных ведомств стран Евросоюза.

Также в выступлении лидера Франции прозвучали заявления, о разработке ответных мер на заградительные пошлины США.

На самом деле очень воинственное заявление. В паре с Великобританией Франция реально может реально обострить обстановку не только в Европе, но и во все мире. Опасения насчет угрозы со стороны России выглядят смешно. Но возникает логичный вопрос, а зачем это все нужно Макрону?

Стоит напомнить, что экономическая ситуация в самой Франции далека от лучшей. Эту страну постоянно сотрясают различные беспорядки, связанные с мигрантами. Не утихают акции протестов французских фермеров. Оппозиция часто требует отставки самого Макрона. Слова о самой сильной армии в Европе вызывают смех, учитывая тот факт, как ее солдаты бесславно уходят из Африки.

Очевидно, что запугивая французов и европейцев, Макрон тем самым пытается завуалировать собственный провал. И попытаться хоть как-то удержаться у власти. Но вот получится ли ему это сделать, это большой вопрос…