Гороскоп на 7 марта: Льву и Козерогу окажутся по плечу даже ненадежные и запутанные дела

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«Прекрати обвинять в неудачах себя и других. Изучи фэншуй и обвиняй во всем расстановку мебели». Сложный день, когда в решении деликатных вопросов лучше полагаться только на себя. Более того: любые дела, кроме тех, что вызывают искренний интерес, сейчас могут двигаться через пень-колоду. Так что стоит поискать занятие по душе.

ОВЕН (21.03-20.04)

Не самый удачный день для планирования, вернее, реализации задуманного. Вам стоит взять паузу и оценить свои возможности.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

«Как можно верить в карты, если они не банковские?». Звезды советуют воздержаться от азартных игр, да и вообще от любых проектов, где требуется вносить деньги.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Не успеете вы задуматься о профессиональных перспективах или поиске выгодной подработки, как интересные предложения посыплются со всех сторон.

РАК (22.06-22.07)

Самое время вспомнить поговорку «один в поле не воин». В вашем положении максимально плодотворный результат даст командная работа.

ЛЕВ (23.07-23.08)

В случайном разговоре вы можете получить ценную информацию, благодаря которой разберетесь в запутанном деле.

ДЕВА (24.08-22.09)

«Оказывается, я вожу машину лучше мужа. Он на ручнике даже тронуться не может, а я весь день проездила». Кипучая энергия и уверенность в собственных силах помогут вам справиться с любой задачей.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Звезды сулят хорошие возможности, но не исключено, что вы либо используете их не полностью, либо вообще не заметите. Чуть больше внимания к знакам судьбы – и вы окажетесь в дамках.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Будет шанс успешно провести сложные переговоры, заключив нужные вам договоренности. Даже с самым неудобным собеседником вы сумеете найти точки соприкосновения.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Одна мысль о работе может вызвать рост протестных настроений в вашем уставшем организме. Дайте себе передышку, если, конечно, вы не претендуете на роль вечного двигателя.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

У вас не будет повода сетовать на судьбу. Фортуна на вашей стороне, так что даже заведомо проигрышную ситуацию вы сумеете использовать для своей выгоды.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Постарайтесь не взваливать все заботы исключительно на себя. Звезды советуют распределить нагрузку, и при необходимости воспользоваться профессиональным советом компетентного человека.

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РЫБЫ (20.02-20.03)

«Я не хочу финансовую подушку, я хочу финансовую кровать с полным комплектом белья в огромном финансовом доме на берегу денежного океана». Возможно, судьба порадует вас сюрпризом материального свойства.